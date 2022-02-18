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Posted 18 февраля 2022, 09:09

Published 18 февраля 2022, 09:09

Modified 18 сентября 2022, 14:48

Updated 18 сентября 2022, 14:48

Автохлам в своих гаражах распродает правительство Ростовской области

Автохлам в своих гаражах распродает правительство Ростовской области

18 февраля 2022, 09:09
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области региональные власти решили избавиться от автохлама и освободить место в гараже, на аукцион были выставлены девять неисправных автомобилей, следует из документов, опубликованных на сайте правительства.

Аукцион объявило управление транспортного обеспечения Ростовской области. Так, с молотка планируют продать два автомобиля марки Toyota Camry, выпущенных в 2007 году выпуска. Пробег одной из иномарок составляет свыше 514 тысяч километров, вторая проехала больше 600 тысяч километров. Стоимость каждой оценили в 273 и 253 тысячи рублей соответственно.

Также на аукционе представлены четыре Hyundai Sonata 2007, 2008 и 2009 годов выпуска. Пробег автомобилей составляет от 335 тысяч до 469 тысяч километров. Самый дешевый из них оценили минимум в 82 тысячи рублей, вероятно, ремонт машины требует серьезных вложений. Кроме того, желающие могут стать обладателями Ford Mondeo производства 2011 года и с пробегом 378 тысяч километров, минимальная цена за него составит 157 тысяч рублей. Два Chevrolet Niva, также представленные на аукционе, выпущены в 2013 году и проехали порядка 300 тысяч километров. Их предлагают приобрести от 193 тысяч рублей.

В документах указано, что все машины требуют ремонта и находятся в неудовлетворительном состоянии.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 15 марта. Торги запланированы на 21 марта.

Напомним, что ранее власти регионе не сумели продать 20-летний ВАЗ за 29 тысяч рублей.

#Общество#Новости
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