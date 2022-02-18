Автохлам в своих гаражах распродает правительство Ростовской области

Posted 18 февраля 2022, 09:09
Published 18 февраля 2022, 09:09
Modified 18 сентября 2022, 14:48
Updated 18 сентября 2022, 14:48
Аукцион объявило управление транспортного обеспечения Ростовской области. Так, с молотка планируют продать два автомобиля марки Toyota Camry, выпущенных в 2007 году выпуска. Пробег одной из иномарок составляет свыше 514 тысяч километров, вторая проехала больше 600 тысяч километров. Стоимость каждой оценили в 273 и 253 тысячи рублей соответственно.
Также на аукционе представлены четыре Hyundai Sonata 2007, 2008 и 2009 годов выпуска. Пробег автомобилей составляет от 335 тысяч до 469 тысяч километров. Самый дешевый из них оценили минимум в 82 тысячи рублей, вероятно, ремонт машины требует серьезных вложений. Кроме того, желающие могут стать обладателями Ford Mondeo производства 2011 года и с пробегом 378 тысяч километров, минимальная цена за него составит 157 тысяч рублей. Два Chevrolet Niva, также представленные на аукционе, выпущены в 2013 году и проехали порядка 300 тысяч километров. Их предлагают приобрести от 193 тысяч рублей.
В документах указано, что все машины требуют ремонта и находятся в неудовлетворительном состоянии.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 15 марта. Торги запланированы на 21 марта.