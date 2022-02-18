rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 февраля 2022, 20:46

Published 18 февраля 2022, 20:46

Modified 18 сентября 2022, 14:48

Updated 18 сентября 2022, 14:48

Россию могут лишить доступа к международным финансовым рынкам - США

Россию могут лишить доступа к международным финансовым рынкам - США

18 февраля 2022, 20:46
Фото: 1MI.
Российскую Федерацию могут лишить доступа к международным финансовым рынкам при дальнейшей эскалации конфликта.

Американский чиновник Далип Сингх во время брифинга в Вашингтоне заявил, что в случае развития конфликта между Россией и Украиной и его перехода в военную фазу РФ может лишиться своего места в международном сообществе.

По словам Сингха, заместителя советника президента США по национальной безопасности, США и их партнёры довольно единодушны в представлении о судьбе Российской Федерации в случае эскалации российско-украинского конфликта.

«Если Россия вторгнется на Украину, она станет парией для международного сообщества. Она будет изолирована от глобальных финансовых рынков, лишена доступа к сложным технологиям», — заявил Сингх во время встречи в Белом доме, цитирует его Прайм.

Напомним, в течение последних нескольких недель вокруг ситуации между Украиной и Россией нарастает напряжение, в том числе международное. В ряде СМИ даже была названа дата предполагаемого начала войны — среда, 16 февраля 2022 года. Эти сведения не подтвердились.

Тем временем власти самопровозглашённых республик на востоке Украины — Донецкой и Луганской — объявили об эвакуации мирного населения в соседний российский Ростов-на-Дону. Российские регионы один за другим объявляют о готовности принять эвакуируемых.

#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика