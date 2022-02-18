Россию могут лишить доступа к международным финансовым рынкам - США

Posted 18 февраля 2022, 20:46
Published 18 февраля 2022, 20:46
Modified 18 сентября 2022, 14:48
Updated 18 сентября 2022, 14:48
Американский чиновник Далип Сингх во время брифинга в Вашингтоне заявил, что в случае развития конфликта между Россией и Украиной и его перехода в военную фазу РФ может лишиться своего места в международном сообществе.
По словам Сингха, заместителя советника президента США по национальной безопасности, США и их партнёры довольно единодушны в представлении о судьбе Российской Федерации в случае эскалации российско-украинского конфликта.
«Если Россия вторгнется на Украину, она станет парией для международного сообщества. Она будет изолирована от глобальных финансовых рынков, лишена доступа к сложным технологиям», — заявил Сингх во время встречи в Белом доме, цитирует его Прайм.
Напомним, в течение последних нескольких недель вокруг ситуации между Украиной и Россией нарастает напряжение, в том числе международное. В ряде СМИ даже была названа дата предполагаемого начала войны — среда, 16 февраля 2022 года. Эти сведения не подтвердились.
Тем временем власти самопровозглашённых республик на востоке Украины — Донецкой и Луганской — объявили об эвакуации мирного населения в соседний российский Ростов-на-Дону. Российские регионы один за другим объявляют о готовности принять эвакуируемых.