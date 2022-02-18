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Posted 18 февраля 2022, 12:13

Published 18 февраля 2022, 12:13

Modified 18 сентября 2022, 14:48

Updated 18 сентября 2022, 14:48

Следователи назвали причину проведения обысков в мэрии Новочеркасска

Следователи назвали причину проведения обысков в мэрии Новочеркасска

18 февраля 2022, 12:13
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Следователи Новочеркасска подозревают, что неустановленные пока сотрудники мэрии города незаконно предоставили местной жительнице в собственность участок земли, сообщили СУ СК РФ региона.

Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, сотрудники мэрии незаконно предоставили земельный участок 1178 квадратных метров, который расположен в Новочеркасске. В ходе обыска в администрации города следователи изъяли документацию.

На данный момент проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств и лиц, причастных совершению преступления.

Напомним, в пятницу, 18 февраля, в администрации города Новочеркасска прошли обыски и были опечатаны кабинет комитета по управлению муниципальным имуществом, кабинет юридического отдела, а также кабинет заместителя главы администрации.

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