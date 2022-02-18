Следователи назвали причину проведения обысков в мэрии Новочеркасска

Posted 18 февраля 2022, 12:13
Published 18 февраля 2022, 12:13
Modified 18 сентября 2022, 14:48
Updated 18 сентября 2022, 14:48
Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
По версии следствия, сотрудники мэрии незаконно предоставили земельный участок 1178 квадратных метров, который расположен в Новочеркасске. В ходе обыска в администрации города следователи изъяли документацию.
На данный момент проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств и лиц, причастных совершению преступления.
Напомним, в пятницу, 18 февраля, в администрации города Новочеркасска прошли обыски и были опечатаны кабинет комитета по управлению муниципальным имуществом, кабинет юридического отдела, а также кабинет заместителя главы администрации.