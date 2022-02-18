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Posted 18 февраля 2022, 18:51

Published 18 февраля 2022, 18:51

Modified 18 сентября 2022, 14:48

Updated 18 сентября 2022, 14:48

Украинские власти готовы «восстановить режим прекращения огня» на Донбассе

Украинские власти готовы «восстановить режим прекращения огня» на Донбассе

18 февраля 2022, 18:51
Фото: 1MI.
Киев, по словам руководства страны, готовы сделать все возможное для восстановления спокойствия.

Режим тишины должен быть возобновлен, а гражданское население – не страдало. Такие намерения высказала вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий страны Ирина Верещук.

По ее мнению, эта возможность может открыться после переговоров трехсторонней контактной группы, которую Киев запланировал на 19 февраля. «Мы надеемся, что завтра такая встреча будет», - заявила украинский министр.

Ранее от встречи с украинскими властями отказались главы непризнанных республик ДНР и ЛНР. По их мнению, переговоры невозможны в условиях, когда Украины обвиняет Донбасс в агрессии.

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