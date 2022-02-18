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Posted 18 февраля 2022, 15:21

Published 18 февраля 2022, 15:21

Modified 24 декабря 2024, 18:16

Updated 24 декабря 2024, 18:16

Уволился главный инженер Водоканала в Таганроге, где в мае погибли 12 рабочих

18 февраля 2022, 15:21
Свой пост покинул директор Водоканала в Таганроге Евгений Плетменцев, во время работы которого 12 рабочих погибли в коллекторе, сообщает 161 со ссылкой на городскую администрацию.

Новым главой водоканала с 8 февраля назначен Максим Неснов. Он около трех лет руководил «Водоканал Ростова-на-Дону» и более года был директором ростовского департамента ЖКХ.

«Он работает у нас только неделю», — сообщили в приемной главы компании. При этом в секретариате не ответили на вопрос, почему эту должность покинул предшественник Неснова.

По данным мэрии Таганрога, Плетменцев уволился по собственному желанию.

Напомним, 2 марта 2022 года в Ростовской области в Неклиновском районном суде пройдет заседание по делу о гибели под Таганрогом в коллекторе 12 человек. Причина смерти — выброс метана.

Главный фигурант уголовного дела — бывший главный инженер водоканала Юрий Поляков. По версии следствия, он нарушил правила безопасности. Это привело к смертям рабочих.

#Общество#Новости
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