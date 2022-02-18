Уволился главный инженер Водоканала в Таганроге, где в мае погибли 12 рабочих

Posted 18 февраля 2022, 15:21
Published 18 февраля 2022, 15:21
Modified 24 декабря 2024, 18:16
Updated 24 декабря 2024, 18:16
Новым главой водоканала с 8 февраля назначен Максим Неснов. Он около трех лет руководил «Водоканал Ростова-на-Дону» и более года был директором ростовского департамента ЖКХ.
«Он работает у нас только неделю», — сообщили в приемной главы компании. При этом в секретариате не ответили на вопрос, почему эту должность покинул предшественник Неснова.
По данным мэрии Таганрога, Плетменцев уволился по собственному желанию.
Напомним, 2 марта 2022 года в Ростовской области в Неклиновском районном суде пройдет заседание по делу о гибели под Таганрогом в коллекторе 12 человек. Причина смерти — выброс метана.
Главный фигурант уголовного дела — бывший главный инженер водоканала Юрий Поляков. По версии следствия, он нарушил правила безопасности. Это привело к смертям рабочих.