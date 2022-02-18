В ЛНР приехали добровольцы из СНГ и из Европы

Добавим что днем в пятницу, 18 февраля, власти самопровозглашенной республики заявили, что на первичный воинский учет теперь будут ставить 17-летних мужчин, с 2005 года рождения. Также, призовут мужчин старшего возраста, которые пока не состоят на военном учете в ЛНР. Соответствующий указ подписан главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником.