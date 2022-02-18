В ЛНР приехали добровольцы из СНГ и из Европы

Posted 18 февраля 2022, 18:20
Published 18 февраля 2022, 18:20
Modified 11 сентября 2022, 09:26
Updated 11 сентября 2022, 09:26
Добровольцы сами обращаются в военкоматы Луганской народной республики (ЛНР) и готовы, в случае необходимости, взять в руки оружие. Об этом заявил представитель «Народной милиции ЛНР» Иван Филипоненко в эфире российского телеканала "Россия-24".
По словам Филипоненко, это не только жители Донбасса, но и иностранцы.«Нами отмечается прибытие добровольцев из стран всего СНГ и бывшего СССР, стран Ближнего Востока и даже ряда европейских стран»,- заявил чиновник ЛНР.
Добавим что днем в пятницу, 18 февраля, власти самопровозглашенной республики заявили, что на первичный воинский учет теперь будут ставить 17-летних мужчин, с 2005 года рождения. Также, призовут мужчин старшего возраста, которые пока не состоят на военном учете в ЛНР. Соответствующий указ подписан главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником.