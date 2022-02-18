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Posted 18 февраля 2022, 18:07

Published 18 февраля 2022, 18:07

Modified 18 сентября 2022, 14:48

Updated 18 сентября 2022, 14:48

В Сети запустили фейк о том, что будут принимать беженцев «только с паспортами РФ»

В Сети запустили фейк о том, что будут принимать беженцев «только с паспортами РФ»

18 февраля 2022, 18:07
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Массовая рассылка от неизвестных лиц приходит в чаты и по sms жителям юга России. Информацию опровергли в ЛНР.

Вечером 18 февраля, сразу после начала объявленной властями ДНР эвакуацию в Россию, на телефоны жителей Кубани стали поступать сообщения о том, что на границе пропустят только тех, кто обладает паспортами РФ.

Однако Глава администрации Горловки Иван Приходько опроверг эту информацию, назвав ее фейком.

«Поезжайте спокойно с любым из своих паспортов», — написал Приходько в своем тг-канале.

Как передают сейчас различные каналы и соцсети, у границ с Россией сейчас уже образовалась длинная колонна беженцев из ДНР и ЛНР.

Напомним, власти непризнанных республик объявили эвакуацию в связи с обострение ситуации на границах.

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