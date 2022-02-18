В Сети запустили фейк о том, что будут принимать беженцев «только с паспортами РФ»

Posted 18 февраля 2022, 18:07
Published 18 февраля 2022, 18:07
Modified 18 сентября 2022, 14:48
Updated 18 сентября 2022, 14:48
Вечером 18 февраля, сразу после начала объявленной властями ДНР эвакуацию в Россию, на телефоны жителей Кубани стали поступать сообщения о том, что на границе пропустят только тех, кто обладает паспортами РФ.
Однако Глава администрации Горловки Иван Приходько опроверг эту информацию, назвав ее фейком.
«Поезжайте спокойно с любым из своих паспортов», — написал Приходько в своем тг-канале.
Как передают сейчас различные каналы и соцсети, у границ с Россией сейчас уже образовалась длинная колонна беженцев из ДНР и ЛНР.
Напомним, власти непризнанных республик объявили эвакуацию в связи с обострение ситуации на границах.