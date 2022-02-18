Вашингтон назвал ситуацию на Донбассе «предлогом для начала войны»

Posted 18 февраля 2022, 18:29
Published 18 февраля 2022, 18:29
Modified 18 сентября 2022, 14:48
Updated 18 сентября 2022, 14:48
«Циничной и жестокой попыткой использовать людей в качестве пешек», назвал ситуацию в Донецке и Луганске госсекретарь США Энтони Блинкен.
По его мнению, все это выглядит как «провокация России, с целью скрыть факт наращивания сил для нападения на Украину».
Блинкен заявил изданию «РИА Новости», что, по его мнению, именно Россия является зачинщиком всей нынешней ситуации на Донбассе.
«Она разместила свои войска на границах Украины и регулярно нарушает права жителей Донбасса и Крыма»,- заявил глава госдепартамента США Энтони Блинкен.
Сейчас со стороны границ самопровозглашенных ДНР и ЛНР в Россию направляются сотни автомобилей с эвакуированными жителями республик. Президент России Владимир Путин поручил оказать беженцам всю необходимую помощь и выплатить каждому по 10 тысяч рублей.