Вашингтон назвал ситуацию на Донбассе «предлогом для начала войны»

Сейчас со стороны границ самопровозглашенных ДНР и ЛНР в Россию направляются сотни автомобилей с эвакуированными жителями республик. Президент России Владимир Путин поручил оказать беженцам всю необходимую помощь и выплатить каждому по 10 тысяч рублей.