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Posted 18 февраля 2022, 21:44

Published 18 февраля 2022, 21:44

Modified 18 сентября 2022, 14:48

Updated 18 сентября 2022, 14:48

ДНР сообщили, что по посёлку Зайцево был открыт миномётный огонь

ДНР сообщили, что по посёлку Зайцево был открыт миномётный огонь

18 февраля 2022, 21:44
Фото: 1MI.
Сюжет
Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня
Как пишут РИА Новости, произошёл обстрел посёлка Зайцево в Донецкой республике.

Украинские вооружённые силы отправили в сторону Зайцево 7 мин. Это сообщение было озвучено в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня. Информацию огласили представители ДНР.

Зафиксирован обстрел минами 120 мм в количестве 7 штук по направлению 23:32 — н.п. Зайцево северное — н.п. Зайцево южное.

Ранее главы ЛНР и ДНР заявили об угрозе нападения со стороны Украины, а также об эвакуации граждан республик на территорию Ростовской области. По словам руководителей республик сначала отправят детей, женщин и пожилых людей.

Глава ДНР Пушилин прямо заявил о том, что Зеленский планирует вторжение на территорию ДНР и ЛНР. Также он утверждал, что президент Украины отдаст приказ о наступлении в ближайшее время.

#Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Новости
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