ДНР сообщили, что по посёлку Зайцево был открыт миномётный огонь

Posted 18 февраля 2022, 21:44
Published 18 февраля 2022, 21:44
Modified 18 сентября 2022, 14:48
Updated 18 сентября 2022, 14:48
Украинские вооружённые силы отправили в сторону Зайцево 7 мин. Это сообщение было озвучено в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня. Информацию огласили представители ДНР.
Зафиксирован обстрел минами 120 мм в количестве 7 штук по направлению 23:32 — н.п. Зайцево северное — н.п. Зайцево южное.
Ранее главы ЛНР и ДНР заявили об угрозе нападения со стороны Украины, а также об эвакуации граждан республик на территорию Ростовской области. По словам руководителей республик сначала отправят детей, женщин и пожилых людей.
Глава ДНР Пушилин прямо заявил о том, что Зеленский планирует вторжение на территорию ДНР и ЛНР. Также он утверждал, что президент Украины отдаст приказ о наступлении в ближайшее время.