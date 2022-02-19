Признание ДНР и ЛНР Россией: последствия, права и обязанности РФ

Posted 19 февраля 2022, 15:44
Published 19 февраля 2022, 15:44
Modified 18 сентября 2022, 14:48
Updated 18 сентября 2022, 14:48
Ответ президента на предложение депутатов многим показался неоднозначным: по его мнению, признание ДНР Россией, как и признание ЛНР, — моменты, при решении которых он будет учитывать мнение своих избирателей и действовать в рамках Минских соглашений.
Новости Россия — ДНР-ЛНР на сегодняшний день неутешительны. Они связаны с эскалацией конфликта на территориях непризнанных республик. Конфликт разной степени интенсивности продолжается на протяжении восьми лет. Обострение фиксировалось в конце 2021 года, сейчас, в феврале, ситуация ещё больше накалилась.
В 2014 году Украина провела комплекс военных операций в отношении тех жителей ДНР, которые не признали результаты госпереворота в стране и приход новой власти. Официальный Киев обвиняет в обострении ситуации Россию, тогда как в Кремле неоднократно подчеркивали: РФ не имеет отношения к конфликту внутри Украины.
На протяжении последних лет все вопросы, связанные с урегулированием конфликта на Украине, обсуждаются в двух форматах:
Минские соглашения были подписаны в 2014 и в 2015 годах с целью урегулировать конфликт на Украине. Однако на протяжении нескольких лет Украина фактически не выполняет пункты этого соглашения, указывая на то, что в нем не урегулированы моменты безопасности. Регулярно нарушается режим прекращения боевых действий в ДНР, даже в периоды, когда стороны объявляли перемирие. В 2017 году состоялся обмен пленными между непризнанной республикой и Украиной.
19 февраля 2022 года в ЛНР ситуация обострилась: начались обстрелы местных населенных пунктов — нескольких сел и поселков, городов. Накануне подразделения ДНР обстреляли военные точки Украины, с которых ранее велись обстрелы самопровозглашенной республики.
По мнению представителей ЛНР, есть риск, что на Донбассе снова начнется эскалация конфликта — они ссылаются на то, что обстрелы со стороны Украины стали более частыми.
В 2021 году президент России Владимир Путин подписал указ, приравнивающий ДНР и ЛНР к РФ по экономическому признаку. После того, как указ вступит в законную силу, самопровозглашенные республики получат возможность поставлять в Россию продукцию на тех же условиях, что и местные производители, а также принимать участие в госзакупках. Таким образом, Россия сможет приобретать товары у ДНР и ЛНР на основании государственного заказа.
Обе республики пострадали за годы военного конфликта. Не все предприятия работают: многие заводы были остановлены, закрыты. Однако мощности заводов позволили ДНР и ЛНР экспортировать товары на общую сумму 55 млрд руб. в 2020 году.
Указ, принятый Путиным, в перспективе позволит решить несколько проблем:
Кроме того, указ стал демонстрацией того, что Россия по-прежнему поддерживает Донбасс.
ДНР готова наладить производство и поставки товаров для различных нужд в Россию и ожидает, что признание ЛНР Россией, равно как и ДНР, позволит местной экономике нарастить объемы и мощности. Денис Пушилин, глава непризнанной республики, считает, что отмена квот на экспорт с Россией станет для ЛДНР точкой экономического роста. С ним согласен и глава ЛНР Леонид Пасечник.
В настоящее время Россия — главный партнер по торговле для ДНР. В РФ осуществляется экспорт 60% всех изготовленных на местных мощностях товаров. В республиках ожидают, что объем реализации будет расти, и это в итоге обусловит экономический подъем.
Изначально решение предоставить республикам возможность для экспорта продукции и участия в государственных закупках принималось для того, чтобы оказать поддержку населению непризнанных республик, и расценивалось как гуманитарная помощь. С точки зрения Украины это было грубым вмешательством в политику государства и расценивалось как нарушение Минских соглашений.
Что касается непосредственного присоединения непризнанных республик к России, то об этом, по мнению политологов, говорить пока рано. Важным моментом остается и необходимость РФ восстанавливать экономику и инфраструктуру ДНР и ЛНР. Вложения предварительно оцениваются в 20 млрд долларов.
Немало вопросов вызывает и целесообразность присоединения республик к России — регионы сильно пострадали за годы конфликта, население обеднело. Некоторые политологи считают вхождение республик в состав России экономически невыгодным. Таким образом, на признание на международном уровне вряд ли стоит рассчитывать, считают эксперты. Наиболее вероятный вариант — развитие ситуации по сценарию Южной Осетии и Абхазии.
Некоторые политологи убеждены, что признание ДНР и ЛНР Россией повлечет за собой выход РФ из Минских соглашений. В соответствии с ними территории, находящиеся вне контроля Украины, должны вернуться в ее состав.
Такого мнения придерживаются и представители международного сообщества. Так, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал заявление, в котором отметил: признание ДНР и ЛНР Россией станет нарушением норм международного права и внесет ряд сложностей в процесс урегулирования ситуации в соответствии с Минскими соглашениями. Кроме того, по словам Столтенберга, это станет нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Таким образом, Запад будет оценивать присоединение ДНР и ЛНР к России как агрессивный акт, и в этом случае примет меры — вероятно, это будут санкции.
Соглашения о помощи и о всестороннем сотрудничестве, которые могут быть подписаны после признания Донецкой и Луганской Народных Республик, некоторые эксперты оценивают как размещение войск РФ на их территории. Запад может расценить это как вторжение.
15 февраля 2022 года в рамках заседания Государственная дума РФ вынесла постановление направить президенту России Владимиру Путину обращение о том, что признать ЛНР и ДНР необходимо.
Решение приняли в результате голосования рейтингового типа, его внесли по инициативе депутатов «Единой России» и КПРФ — обе партии представили соответствующие проекты. Максимальное количество голосов набрал проект коммунистов, которые предложили не консультироваться предварительно с МИД РФ, но направить обращение Госдумы Путину незамедлительно.
Президент РФ ознакомился с обращением и прокомментировал его сдержанно. Он отметил, что большая часть россиян относится к жителям ДНР с симпатией, однако подчеркнул, что принимать решение необходимо с учетом возможностей исполнить нормы Минских соглашений.
Владимир Путин считает, что все действия со стороны России должны соответствовать плану. План, в свою очередь, будет формироваться с учетом обстановки. По мнению Путина, никто не может спрогнозировать развитие ситуации — она зависит не только от России. Президент отметил важность стремления к тому, чтобы договориться с партнерами в обсуждении вопросов и решать их дипломатическими методами.
Признание Россией Донецкой и Луганской республик может произойти несколькими путями. К примеру, официальный Кремль имеет возможность ссылаться на волю местного населения — то есть жителей республик. По аналогичной схеме в 2008 году была признана независимость Абхазии от Грузии. Однако такое признание республик будет нарушением международных соглашений, заключенных Россией.
По мнению политологов, присоединение по такой схеме станет нарушением Минских соглашений и их структуры, системы. В настоящее время это единственный оставшийся формат для ведения переговоров по мирному типу между Россией и Украиной. В результате РФ уже не будет считаться посредником в рамках переговоров.
После присоединения Донбасса Россия фактически не будет иметь ограничений внутреннего характера и получит возможности для размещения в ДНР своих войск. Руководство непризнанной республики уже озвучивало намерение обратиться к РФ за военной помощью. Международное сообщество в этом случае будет рассматривать действия России как агрессию прямого типа.
Эксперты напоминают, что ДНР и ЛНР имеют неофициальные и непризнанные конституции, в которых прописана неизменность их границ с даты образования — 2014 года, когда прошли референдумы.
В 2019 году ДНР и ЛНР подписали закон на предмет границ. В законах есть следующие положения:
К настоящему моменту ни ДНР, ни ЛНР фактически не предпринимают реальных действий для восстановления установленных границ.