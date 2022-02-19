Признание ДНР и ЛНР Россией: последствия, права и обязанности РФ

Минские соглашения были подписаны в 2014 и в 2015 годах с целью урегулировать конфликт на Украине. Однако на протяжении нескольких лет Украина фактически не выполняет пункты этого соглашения, указывая на то, что в нем не урегулированы моменты безопасности. Регулярно нарушается режим прекращения боевых действий в ДНР, даже в периоды, когда стороны объявляли перемирие. В 2017 году состоялся обмен пленными между непризнанной республикой и Украиной.