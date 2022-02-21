Банкир Тосунян: 80% сообщений о санкциях США против РФ не подтверждаются

Posted 21 февраля 2022,, 19:48
Published 21 февраля 2022,, 19:48
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Говоря о подобных публикациях, эксперт заявил, что «информационный шум» представляют сегодня около 80 процентов из них. Издание NEWS.ru пишет, что Тосунян прокомментировал таким образом статью Reuters о планах Вашингтона по введению новых антироссийских санкций. Американским банкам хотят ограничить возможности обработки транзакций для крупных кредитно-финансовых структур России.
«Я не очень верю, что все эти угрозы реализуемы, они немножечко утомили, уже 25 раз так угрожали. Процентов на 80 — да [информационный шум], процентов на 20 — все может быть, но надо понимать, в каком масштабе, в каком объеме и на какие конкретно банки», — резюмировал Тосунян.
Из материала журналистов Reuters следует, что США введут очередные санкции «в случае военного вторжения России в украинское государство». Меры официального Вашингтона ориентированы, прежде всего, на то, чтобы российская экономика максимально пострадала. Именно на это и будет направлен разрыв Соединенными Штатами так называемых «корреспондентских» взаимоотношений банков. Данные процессы лежат, по словам Тосуняна, в основе финансовых потоков в глобальных масштабах.
Собеседники авторитетного зарубежного информагентства утверждают, что США задумались также о введении ограничений в отношении ряда россиян и российских компаний посредством внесения их в свой SDN-лист («черный» список). Речь идет об исключении их банковской системы США, о запрете на ведение торговли с американцами, а также о «замораживании» находящихся в стране активов.
Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее выступила с заявлением, в котором предупредила о готовности Запада к нанесению удара «по самому слабому месту» России в том случае, если она примет решение о вторжении в Украину и реализует его.
По словам фон дер Ляйен, это будут новые экономические санкционные меры, которые попросту «отрежут Российскую Федерацию от мировых финансовых рынков». Глава Еврокомиссии акцентировала внимание на том, что под ограничения попадет вся производимая продукция, в которой Москва нуждается для модернизации и диверсификации своей экономики.