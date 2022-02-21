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Posted 21 февраля 2022, 07:14

Published 21 февраля 2022, 07:14

Modified 18 сентября 2022, 14:48

Updated 18 сентября 2022, 14:48

Дети из Донбасса попадут в детсады Ростовской области в порядке общей очереди

Дети из Донбасса попадут в детсады Ростовской области в порядке общей очереди

21 февраля 2022, 07:14
Фото: Медиахолдинг1Mi.
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В Ростовской области предоставят места в детских садах для прибывших из ЛНР и ДНР, заявили в областном пресс-центре.

Первоначально нужно получить статус беженца, после чего поставить ребенка на учет в системе «Электронный детский сад». Место дадут в том случае, если оно освободится в соответствующей возрастной группе.

Отмечается, что места будут распределять в порядке очереди. Также в регионе уже выбрали школы, в которые пойдут дети постарше из числа беженцев.

Напомним, что в донской регион прибыли свыше 40 тысяч человек из ЛНР и ДНР. Это связано с заявлениями глав территорий, что Украина может развязать войну.

Всего в регионе доступны 188 пунктов временного размещения, где людей кормят и оказывают медпомощь.

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