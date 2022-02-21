По 10 тысяч рублей получили в Ростовской области более четверти беженцев из Донбасса

Posted 21 февраля 2022, 07:53
Published 21 февраля 2022, 07:53
Modified 1 октября, 13:04
Updated 1 октября, 13:04
Как отмечается, обещанные денежные средства получил 1031 человек, сообщила министр труда и социального развития ростовского региона Елена Елисеева.
Данную материальную помощь можно получить на основании заявления, бланк которого выдают на пункте пропуска. Беженцы, которые направляются в другие российские регионы, смогут оформить заявления на выплаты по месту своего пребывания.
Напомним, 18 февраля президент РФ Владимир Путин поручил выдать по 10 тысяч рублей беженцам с Донбасса. Для того, чтобы люди могли снять эти деньги, в Ростовской области устанавливают мобильные банкоматы.