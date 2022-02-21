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Posted 21 февраля 2022, 07:53

Published 21 февраля 2022, 07:53

Modified 1 октября, 13:04

Updated 1 октября, 13:04

По 10 тысяч рублей получили в Ростовской области более четверти беженцев из Донбасса

По 10 тысяч рублей получили в Ростовской области более четверти беженцев из Донбасса

21 февраля 2022, 07:53
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
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На утро понедельника, 21 февраля, выплаты в размере 10 тысяч рублей получили более 25% прибывших в Ростовскую область с ЛНР и ДНР беженцев, сообщили на заседании рабочей группы правительственной комиссии по ЧС.

Как отмечается, обещанные денежные средства получил 1031 человек, сообщила министр труда и социального развития ростовского региона Елена Елисеева.

Данную материальную помощь можно получить на основании заявления, бланк которого выдают на пункте пропуска. Беженцы, которые направляются в другие российские регионы, смогут оформить заявления на выплаты по месту своего пребывания.

Напомним, 18 февраля президент РФ Владимир Путин поручил выдать по 10 тысяч рублей беженцам с Донбасса. Для того, чтобы люди могли снять эти деньги, в Ростовской области устанавливают мобильные банкоматы.

#Общество#Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Новости#Донбасс#ДНР#ЛНР#Эвакуация
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