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Posted 21 февраля 2022, 19:28

Published 21 февраля 2022, 19:28

Modified 18 сентября 2022, 14:49

Updated 18 сентября 2022, 14:49

Путин заявил, что у многих жителей Украины нет денег на коммуналку

Путин заявил, что у многих жителей Украины нет денег на коммуналку

21 февраля 2022, 19:28
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На Украине у многих местных жителей нет денег, чтобы оплачивать услуги ЖКХ, заявил президент Владимир Путин.

По его словам, это происходит потому, что приданое Российской империи промотали и растащили. Он также уточнил, что современную Украину целиком и полностью создала именно большевистская, коммунистическая Россия.

Причиной для обращения президента стало то, что главы ДНР и ЛНР попросили его признать суверенитет республик. Путин пообещал, что решение будет принято в понедельник.

Ранее главы ДНР и ЛНР заявили, что Украина готова развязать войну. Из-за этого местных жителей массово эвакуируют в Ростовскую область.

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