Путин заявил, что у многих жителей Украины нет денег на коммуналку

Posted 21 февраля 2022, 19:28
Published 21 февраля 2022, 19:28
Modified 18 сентября 2022, 14:49
Updated 18 сентября 2022, 14:49
По его словам, это происходит потому, что приданое Российской империи промотали и растащили. Он также уточнил, что современную Украину целиком и полностью создала именно большевистская, коммунистическая Россия.
Причиной для обращения президента стало то, что главы ДНР и ЛНР попросили его признать суверенитет республик. Путин пообещал, что решение будет принято в понедельник.
Ранее главы ДНР и ЛНР заявили, что Украина готова развязать войну. Из-за этого местных жителей массово эвакуируют в Ростовскую область.