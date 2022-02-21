В Ростовской области ищут работу беженцам, пока ВСУ громят погранпункт снарядами

Уже третий снаряд с территории Украины разрушил пункт на западной границе Ростовской области, пока в регионе ищут работу для беженцев ЛДНР и ожидают прибытия тяжелобольных детей. Волнующие темы дня в материале RostovGazeta.

Рука помощи В Минздраве ЛНР сообщили, что в настоящий момент в Ростовскую область направили пять детей с тяжелыми болезнями. Главный врач ЛРДКБ Людмила Белецкая рассказала, что все дети находятся в состоянии разной степени тяжести и нуждаются в квалифицированной и длительной помощи медиков. Женщина объяснила, что в числе больных есть дети с разными видами лейкоза и также опухолью костей. Принимающая сторона готовится распределить детей по больницам региона, однако пресс-служба губернатора Ростовской области пока не делится данными о размещении маленьких пациентов. Никогда такого не было, и вот опять Пограничное управление ФСБ по Ростовской области заявили, что в понедельник, 21 февраля, в 9.50 мск один из пограничных пунктов оказался разрушен из-за падения снаряда. Снаряд упал на участке в 150 метрах от западной границы Ростовской области, и сотрудникам ведомства пока не удалось определить, какое орудие использовали для выстрела по пункту пограничного контроля. В результате падения снаряда никто не пострадал, но в месте происшествия продолжили работу саперы. Напомним, это уже третий снаряд, который прилетел на территорию России с Украины. Первые два удара разрушили нежилые здания — заброшенный дом и хозпостройку. Вопросы трудоустройства В Ростовской области пообещали позаботиться о вопросе трудоустройства жителей Донбасса, которые прибыли на территорию региона о статусе беженцев. Согласно распоряжению главы Ростовской области Василий Голубева ведомства должны провести учет беженцев и узнать о профессиональных качествах и специальностях новоприбывших. Эти данные власти планируют использовать для дальнейшего подбора вакансий и мест трудоустройства, которые предоставят для выбора гражданам ЛДНР. При этом власти заявили, что крайне заинтересованы в специалистах общественно-полезных профессий — врачах и учителей, в которых испытывают острый дефицит последние пару лет. Материалы по теме Отельеров Ростовской области подключили к помощи беженцам с Донбасса Ростовские волонтеры рассказали, как помогают детям пережить ужасы войны в Донбассе Школы Ростовской области готовятся принять более 400 детей-беженцев с Донбасса