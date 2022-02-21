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Posted 21 февраля 2022, 15:17

Published 21 февраля 2022, 15:17

Modified 18 сентября 2022, 14:49

Updated 18 сентября 2022, 14:49

В Ростовской области ищут работу беженцам, пока ВСУ громят погранпункт снарядами

В Ростовской области ищут работу беженцам, пока ВСУ громят погранпункт снарядами

21 февраля 2022, 15:17
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня
Уже третий снаряд с территории Украины разрушил пункт на западной границе Ростовской области, пока в регионе ищут работу для беженцев ЛДНР и ожидают прибытия тяжелобольных детей. Волнующие темы дня в материале RostovGazeta.

Рука помощи

В Минздраве ЛНР сообщили, что в настоящий момент в Ростовскую область направили пять детей с тяжелыми болезнями.

Главный врач ЛРДКБ Людмила Белецкая рассказала, что все дети находятся в состоянии разной степени тяжести и нуждаются в квалифицированной и длительной помощи медиков.

Женщина объяснила, что в числе больных есть дети с разными видами лейкоза и также опухолью костей.

Принимающая сторона готовится распределить детей по больницам региона, однако пресс-служба губернатора Ростовской области пока не делится данными о размещении маленьких пациентов.

Никогда такого не было, и вот опять

Пограничное управление ФСБ по Ростовской области заявили, что в понедельник, 21 февраля, в 9.50 мск один из пограничных пунктов оказался разрушен из-за падения снаряда.

Снаряд упал на участке в 150 метрах от западной границы Ростовской области, и сотрудникам ведомства пока не удалось определить, какое орудие использовали для выстрела по пункту пограничного контроля.

В результате падения снаряда никто не пострадал, но в месте происшествия продолжили работу саперы.

Напомним, это уже третий снаряд, который прилетел на территорию России с Украины. Первые два удара разрушили нежилые здания — заброшенный дом и хозпостройку.

Вопросы трудоустройства

В Ростовской области пообещали позаботиться о вопросе трудоустройства жителей Донбасса, которые прибыли на территорию региона о статусе беженцев.

Согласно распоряжению главы Ростовской области Василий Голубева ведомства должны провести учет беженцев и узнать о профессиональных качествах и специальностях новоприбывших.

Эти данные власти планируют использовать для дальнейшего подбора вакансий и мест трудоустройства, которые предоставят для выбора гражданам ЛДНР.

При этом власти заявили, что крайне заинтересованы в специалистах общественно-полезных профессий — врачах и учителей, в которых испытывают острый дефицит последние пару лет.

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