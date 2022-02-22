Бюджет донской столицы в 2021 году стал самым крупным за историю города

Минувший год, несмотря на продолжающуюся пандемию, показал высокие результаты. Так почти на четверть, а точнее на 22%, вырос валовый городской продукт. Он составил 572 млрд рублей, годом ранее всего - 470 млрд рублей. При этом индекс промышленного производства составил 111%.
- Бюджет Ростова-на-Дону в 2021 году стал самым крупным за историю города и превысил 45 млрд рублей, - отметил Алексей Логвиненко. При этом существенно выросли собственные доходы, которые составили 19 млрд рублей, что на больше чем в 2020 году 23%. На столько же выросли и доходы от управления собственностью впервые сумма превысила 1.6 млрд рублей. В целом неналоговые доходы выросли в 1.7 раза и составили 2.6 млрд рублей. Объём инвестиций в городском портфеле вырос на 5% и составил 130 млрд рублей.
Многое из того, что было реализовано за текущий год это выполнение наказов избирателей, большинство из которых в социальной сфере. Это и реконструкция моста по улице Малиновского, что 3 раза увеличило пропускную способность автотранспорта. Нужно отметить, что транспортная доступность – один из наиболее острых вопросов города миллионника. Об этом говорил и депутат городской Думы железнодорожного одномандатного избирательного округа №8 Олег Соловьев, который в ходе обсуждения доклада обратился с вопросом, запланировано ли регулярное транспортное сопровождение по улице амбулаторной, которая является протяженной и со сложным рельефом. Другого народного избранника интересовало, как скоро появится новая развязка на улице Орбитальной, так как в связи с ростом строительства в Ворошиловском районе существенно вырос пассажирский транспорт. В целом же рост пассажиропотока в Ростове только за 2021 год вырос на 24%.
Отвечая на вопросы коллег, Алексей Логвиненко сообщил, что за минувший год было отремонтировано большое количество дорог, приобретено свыше 20 новых троллейбусов. В планах строительство новых трамвайных путей и канатной дороги. Однако объять необъятное невозможно. В предстоящем году планируется построить 5 новых школ и еще 6 отремонтировать. В центре внимания также вопросы строительства новых детских площадок и других социальных объектов.
Других депутатов более всего интересовал вопрос уборки придомовых территорий, утилизации ТБО и вопросы освещения. Один из злободневных вопросов - полигон твердых коммунальных отходов в Северо-Западной зоне Ростова. Его рекультивация должна завершиться, по словам Алексея Логвиненко, до 2025 года.
В целом минувший год был богат на открытие новых рабочих мест в самых различных отраслях экономики. Был построен новый завод ООО ПКФ «Атлантис-Пак» – объём инвестиций 1.9 млрд рублей. В Ростове заработал новый зерновой терминал. Объем инвестиций составил 1.8 млрд рублей. Впервые со времен СССР построен новый завод ООО «КЗ «Ростсельмаш» с объемом инвестиций более 6 млрд рублей. В Ростове открылась новая трикотажная фабрика АО «Элис Фэшн Рус». Инвестор вложил в строительство около 600 млн. рублей. Всего же в 2021 было реализовано 9 инвестиционных проектов на сумму 36 млрд рублей, что позволило создать дополнительно 1289 рабочих мест. В итоге удалось снизить безработицу по сравнению с прошлым годом в 8 раз с 5% до 0.6%. За год было трудоустроено 25 тысяч человек - это на 58% больше чем годом раннее. Кстати на сегодня безработных в городе зарегистрировано 30 тысяч человек, что на 3.9% меньше чем в 2020-м году. Банк вакансий в городе вырос. Это очень важно оказалось именно сегодня, когда в Ростов-на-Дону приезжают вынужденные переселенцы с Донбасса, многие из которых также ищут работу.
«У нас низкий уровень безработицы и есть возможность предоставить людям служебное жилье, которое предусмотрено по закону для людей определенной квалификации. Я думаю для многих семей это хороший выход из ситуации, многие готовы остаться в Ростове, а это новые специалисты, которые еще больше будут способствовать росту экономики» - отметил Алексей Логвиненко. Он также уверен, что город полностью готов принять вынужденных переселенцев. В Ростове еще есть резерв для их размещения, это 127 свободных номеров в общежитии и 2600 номеров в гостиницах и хостелах. Все дети школьного возраста посещают школы, для них организованы бесплатные экскурсии в музеи, зоопарк, театры. 819 человек на сегодня уже получили положенные выплаты.