Бюджет донской столицы в 2021 году стал самым крупным за историю города

В целом минувший год был богат на открытие новых рабочих мест в самых различных отраслях экономики. Был построен новый завод ООО ПКФ «Атлантис-Пак» – объём инвестиций 1.9 млрд рублей. В Ростове заработал новый зерновой терминал. Объем инвестиций составил 1.8 млрд рублей. Впервые со времен СССР построен новый завод ООО «КЗ «Ростсельмаш» с объемом инвестиций более 6 млрд рублей. В Ростове открылась новая трикотажная фабрика АО «Элис Фэшн Рус». Инвестор вложил в строительство около 600 млн. рублей. Всего же в 2021 было реализовано 9 инвестиционных проектов на сумму 36 млрд рублей, что позволило создать дополнительно 1289 рабочих мест. В итоге удалось снизить безработицу по сравнению с прошлым годом в 8 раз с 5% до 0.6%. За год было трудоустроено 25 тысяч человек - это на 58% больше чем годом раннее. Кстати на сегодня безработных в городе зарегистрировано 30 тысяч человек, что на 3.9% меньше чем в 2020-м году. Банк вакансий в городе вырос. Это очень важно оказалось именно сегодня, когда в Ростов-на-Дону приезжают вынужденные переселенцы с Донбасса, многие из которых также ищут работу.