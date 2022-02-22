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Экономист Делягин: Санкционный ресурс Запада против России был выработан в 2015 году

22 февраля 19:26
Вашингтон пока не торопится внедрять весь комплекс санкционных мер против России. После признания РФ независимости ЛНР и ДНР Америка ввела запрет на инвестиции в экономики украинских республик, на продажу им своей продукции, на коммерческую деятельность своих компаний в новопровозглашенных государствах.

Как сообщает infox.ru, также введены и персональные ограничения в отношении любого физического лица, которое ведет коммерческую деятельность в пределах республик.

Однако это неполный пакет санкций, который заранее подготовил Вашингтон. По словам представителей администрации президента, такие полумеры были введены потому, что американское правительство не посчитало ввод российских военных подразделений в Донбасс угрозой со стороны России.

Экономист Михаил Делягин отмечает, что Россия по-прежнему серьезно зависима от Запада, однако самые суровые санкции были приняты в отношении нашей страны еще в 2015 году. Эксперт предполагает, что если бы у Америки еще остались какие-то не обоюдоострые санкции, их бы уже ввели ранее. Сейчас же американская сторона может воздействовать только на офшоры российской аристократии и отбирать заграничную недвижимость у олигархов.

Делягин считает наиболее значимым риском в сегодняшней ситуации обвал фондовых рынков. Он уверен, что в следующем году это точно случится.

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