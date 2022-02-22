Экономист Делягин: Санкционный ресурс Запада против России был выработан в 2015 году

Экономист Михаил Делягин отмечает, что Россия по-прежнему серьезно зависима от Запада, однако самые суровые санкции были приняты в отношении нашей страны еще в 2015 году. Эксперт предполагает, что если бы у Америки еще остались какие-то не обоюдоострые санкции, их бы уже ввели ранее. Сейчас же американская сторона может воздействовать только на офшоры российской аристократии и отбирать заграничную недвижимость у олигархов.