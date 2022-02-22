Компания президента ФК «Ростов» планирует застроить еще один участок в центре города

Участки на Текучева, 370 стали объектом общественных обсуждений, которые проводятся с 16 февраля по 16 мая из-за запроса на перевод семи земельных участков по этому адресу из коммунальной, производственной и инженерно-транспортной зоны в зону перспективного освоения второго типа. Это предложение озвучила компания ООО «Лернако», которая принадлежит президенту ФК «Ростов» Арташесу Арутюнянцу.