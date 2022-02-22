Компания президента ФК «Ростов» планирует застроить еще один участок в центре города

Участки на Текучева, 370 стали объектом общественных обсуждений, которые проводятся с 16 февраля по 16 мая из-за запроса на перевод семи земельных участков по этому адресу из коммунальной, производственной и инженерно-транспортной зоны в зону перспективного освоения второго типа. Это предложение озвучила компания ООО «Лернако», которая принадлежит президенту ФК «Ростов» Арташесу Арутюнянцу.
В своем заявлении компания указала, что на территории проектирования находятся склады и производственные объекты, а также инженерные сооружения и железнодорожные пути, которые необходимо демонтировать.
Взамен этого компания предлагает застроить более 7,8 гектаров земли (78,4 тысячи квадратных метров) многоквартирными жилыми домами со встроенной поликлиникой, готовой к приему ста пациентов, магазинами, отделением банка и связи, а также офисов и предприятий общепита.
По расчетам компании в новых домах будут проживать почти 1,9 тысяч человек, на которых рассчитана всего одна школа на 300 учеников и детский сад на 100 воспитанников.
Напомним, ранее опубликовали еще один проект, который рассчитан на строительство огромной высотки в частном секторе Нахичевани.