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Компания президента ФК «Ростов» планирует застроить еще один участок в центре города

22 февраля 11:03
Фото: vk.com/fcrostov
Арташес Арутюнянц
В Ростове ДАиГ опубликовал проект, согласно которому компания ООО «Лернако» претендует на застройку территорий на улице Текучева, 370, документы появились на портале городской администрации.

Участки на Текучева, 370 стали объектом общественных обсуждений, которые проводятся с 16 февраля по 16 мая из-за запроса на перевод семи земельных участков по этому адресу из коммунальной, производственной и инженерно-транспортной зоны в зону перспективного освоения второго типа. Это предложение озвучила компания ООО «Лернако», которая принадлежит президенту ФК «Ростов» Арташесу Арутюнянцу.

В своем заявлении компания указала, что на территории проектирования находятся склады и производственные объекты, а также инженерные сооружения и железнодорожные пути, которые необходимо демонтировать.

Взамен этого компания предлагает застроить более 7,8 гектаров земли (78,4 тысячи квадратных метров) многоквартирными жилыми домами со встроенной поликлиникой, готовой к приему ста пациентов, магазинами, отделением банка и связи, а также офисов и предприятий общепита.

По расчетам компании в новых домах будут проживать почти 1,9 тысяч человек, на которых рассчитана всего одна школа на 300 учеников и детский сад на 100 воспитанников.

Напомним, ранее опубликовали еще один проект, который рассчитан на строительство огромной высотки в частном секторе Нахичевани.

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