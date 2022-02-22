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Льготникам заменят право на бесплатный проезд деньгами в Ростовской области с апреля

22 февраля 10:25
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
В Ростовской области части льготников заменят право на бесплатный проезд в транспорте на денежные выплаты, сообщили на заседании Законодательного Собрания региона.

Вместо бесплатного проезда льготники будут получать по 1 тысячи рублей в месяц. Новая мера начнет действовать с 1 апреля.

Как отметил спикер парламента Ростовской области Александр Ищенко, в марте льготная категория граждан сможет получить опережающую выплату.

Стоит отметить, что на заседании первоначально предполагалось выплачивать льготникам 765 рублей. В пример ставились другие регионы, где данная сумма варьируется от 200 до 1 тысячи рублей. В итоге было принято решение увеличить размер выплат до 1 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что в Ростове рассмотрят проект постановления, в котором будет пересмотрен вопрос предоставления ряду льготников бесплатного проезда в общественном транспорте. Ожидается, что льготники получат социальную карту пенсионера (СПК), которая будет частично компенсировать плату за проезд.

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#Новости#Анна Смирнова#Общество
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