Льготникам заменят право на бесплатный проезд деньгами в Ростовской области с апреля

Стоит отметить, что на заседании первоначально предполагалось выплачивать льготникам 765 рублей. В пример ставились другие регионы, где данная сумма варьируется от 200 до 1 тысячи рублей. В итоге было принято решение увеличить размер выплат до 1 тысячи рублей.