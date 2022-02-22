Медики в Москве первыми в РФ использовали препарат от ковида на основе молнупиравира

Необходимо отметить, что впервые за все время эпидемии медики могут сделать выбор между двумя препаратами при лечении больных коронавирусом. Теперь доступны фавипиравир и препарат на основе молнупиравира. Причем они оба воздействуют на вирус, пресекают его распространение и не допускают поражения органов, что позволяет избежать осложнений.