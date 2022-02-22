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Медики в Москве первыми в РФ использовали препарат от ковида на основе молнупиравира

22 февраля 18:56
Фото: pxhere.com
Число инфицированных новым штаммом ковида, омикроном, неуклонно растет. В Москве начали применять новый препарат целенаправленного противовирусного действия «Эсперавир» на базе молекулы молнупиравира. Лекарства на основе этой молекулы признаны эффективными мировым сообществом и стали приоритетными при лечении COVID-19.

Препарат «Эсперавир» был зарегистрирован Минздравом России в начале этого месяца. А неделю назад он поступил в аптеки и больницы Москвы, пишет newizv.ru.

По словам председателя совета директоров «Промомеда» Петра Белого, в связи с ростом числа пациентов и госпитализированных увеличилась нагрузка на систему здравоохранения. При использовании «Эсперавира» значительно снижается риск госпитализации. Этот препарат может применяться амбулаторно, и он дает быстрый результат.

Белый также рассказал, что «Эсперавир» содержит в себе молекулу молнупиравира, которая действует на сам вирус и подавляет его распространение по организму. Лекарство вносит ошибку в копирование вируса в ходе воспроизводства вирусной РНК. Поэтому препарат наиболее эффективен в первые трое–пять суток заболевания.

Необходимо отметить, что впервые за все время эпидемии медики могут сделать выбор между двумя препаратами при лечении больных коронавирусом. Теперь доступны фавипиравир и препарат на основе молнупиравира. Причем они оба воздействуют на вирус, пресекают его распространение и не допускают поражения органов, что позволяет избежать осложнений.

Врачи из Москвы первыми в России опробовали лекарство на практике. Они отметили, что результаты применения данного препарата при комплексной терапии и под наблюдением медиков обнадеживают. Уже на третий–четвертый день вирусная нагрузка на организм идет на спад и признаки интоксикации из организма уходят. Для столичных медиков лекарство стало приоритетным в короткие сроки.

Следует сказать, что в Москве «Эсперавир» выдается бесплатно по назначению врача.

#Новости#Коронавирус COVID-19
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