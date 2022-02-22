Накануне Дня защитника Отечества МЧС перейдет на усиленный режим работы

Как сообщает infox.ru со ссылкой на ТАСС, в министерстве рассказали, что в праздничные дни традиционно повышается риск возникновения пожаров. Поэтому МЧС особо информирует граждан о правилах пожарной безопасности, которые следует соблюдать в период праздничных и выходных дней.
Также россиянам напоминают о правилах эксплуатации отопительных и электронных приборов.
Уточняется, что в местах проведения праздничных мероприятий в регионах РФ будут установлены круглосуточные посты дежурных. Для дежурства в праздничные дни будет привлечено свыше 54 тысяч работников МЧС и 12 тысяч единиц спецтехники дополнительно.
МЧС призывает население бдительно относиться к празднованию 23 февраля, не создавать опасных ситуаций, не перегружать электросеть, проверять исправность приборов и не оставлять легковоспламеняющиеся предметы в доступных для детей местах.