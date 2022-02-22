Отказ ФРГ от СП-2 приведет к ослаблению немецкой экономики

Как отмечает телеграм-канал «Мейстер», в итоге вся эта деятельность приведет к потребности в голубом топливе и ограниченности способов его доставки.
«Приостановка сертификации СП-2 в сочетании со стареющей украинской газотранспортной системой оставляет Германию наедине со сжиженным природным газом по биржевым ценам, с соответствующими последствиями для экономики», - сказано в сообщении.
По мнению авторов канала, несмотря на отказ Берлина сертифицировать новый трубопровод, Германии придется вернуться к решению данного вопроса, причем в ближайшем будущем.
«Разумеется, эксцессы возможны – вплоть до третьей мировой, но закладываться на подобные спецэффекты было бы излишне», - резюмировали авторы «Мейстера».