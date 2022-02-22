QR-коды по антителам начали выдавать жителям Ростовской области с 21 февраля

Posted 22 февраля 2022, 07:04
Published 22 февраля 2022, 07:04
Modified 1 октября, 15:06
Updated 1 октября, 15:06
При положительном исследовании на антитела ростовчане могут получить сертификат о том, что болели коронавирусной инфекцией.
Пока нет точных требований по уровню антител, который необходим для того, чтобы получить QR-код. Исследования проводятся в соответствующих лабораториях.
Сертификат ростовчане могут получить на сайте госуслуг после подачи заявления. QR-код появится там в трехдневный срок.
Ранее главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев пожаловался на то, что в торговых центрах Новочеркасска не следят за наличием сертификатов о вакцинации у посетителей. Он также отметил, что ростовчане перестали соблюдать меры профилактики.