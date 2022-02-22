QR-коды по антителам начали выдавать жителям Ростовской области с 21 февраля

Ранее главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев пожаловался на то, что в торговых центрах Новочеркасска не следят за наличием сертификатов о вакцинации у посетителей. Он также отметил, что ростовчане перестали соблюдать меры профилактики.