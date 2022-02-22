rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 февраля 2022, 07:04

Published 22 февраля 2022, 07:04

Modified 1 октября, 15:06

Updated 1 октября, 15:06

QR-коды по антителам начали выдавать жителям Ростовской области с 21 февраля

QR-коды по антителам начали выдавать жителям Ростовской области с 21 февраля

22 февраля 2022, 07:04
Фото: Медиахолдинг1Mi.
С 21 февраля QR-коды по тесту на антитела могут начать получать жители Ростовской области, говорится в приказе Минздрава.

При положительном исследовании на антитела ростовчане могут получить сертификат о том, что болели коронавирусной инфекцией.

Пока нет точных требований по уровню антител, который необходим для того, чтобы получить QR-код. Исследования проводятся в соответствующих лабораториях.

Сертификат ростовчане могут получить на сайте госуслуг после подачи заявления. QR-код появится там в трехдневный срок.

Ранее главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев пожаловался на то, что в торговых центрах Новочеркасска не следят за наличием сертификатов о вакцинации у посетителей. Он также отметил, что ростовчане перестали соблюдать меры профилактики.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика