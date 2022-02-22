Россия признает Донецкую и Луганскую народные республики в границах 2014 года

В течение суток вопрос о признании президентом Владимиром Путиным республик Донбасса является одним из самых обсуждаемых, а потому во время брифинга со СМИ представители прессы обратились к Дмитрию Пескову с вопросам о границах ЛДНР.
По словам пресс-секретаря правительство Российской Федерации признает независимые республики с тех границах, о существовании которых главы республик заявили весной 2014 году, объявив о возникновении новой государственности.
Дополнительно министерство иностранных дел России также заявило, что Россия признает республики в территориях осуществления их полномочий.
Ранее Дмитрий Песков пояснил, что решение о военном присутствии на территориях ЛДНР пока не приняли.