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Ростовский политолог пояснил, к чему приведет признание независимости ЛДНР

22 февраля 11:22
Фото: ДНР Онлайн
Признание Народных Республик Донбасса независимыми приведет к военной поддержке со стороны Российской Федерации, сообщил RostovGazeta уроженец Тарасовского района Ростовской области, политолог Антон Бредихин.

Он отмечает, что воздушное пространство над Донбассом, скорее всего уже взято под контроль. Соответственно, начинается новая стадия — защита населения на территории ЛДНР. Политолог полагает, что в дальнейшем, завидев приближение войск, Украина захочет дать ответ.

«Украинским СМИ уже запретили писать об этом. Распоряжение поступило от Минобороны Украины», — уточняет Антон Бредихин.

Следующим шагом, по его мнению, возможно столкновение вдоль линии разграничений, и в приграничных районах с Российской Федерацией.

Фото: Министерство обороны России

«Пока будут конкретные шаги военного формата. А дальше — в сфере экономики, интеграции в экономическое пространство. Я думаю, что после подписания договора о дружбе будет подписание конкретных народных карт по дальнейшему развитию экономических отношений России и Донбасса», — убежден политолог.

Ранее RostovGazeta сообщала о частичном прекращении подачи воды в ДНР из-за повреждения водовода.

#Новости#Эксклюзив#Политика
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