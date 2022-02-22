Ростовский политолог пояснил, к чему приведет признание независимости ЛДНР

Он отмечает, что воздушное пространство над Донбассом, скорее всего уже взято под контроль. Соответственно, начинается новая стадия — защита населения на территории ЛДНР. Политолог полагает, что в дальнейшем, завидев приближение войск, Украина захочет дать ответ.
«Украинским СМИ уже запретили писать об этом. Распоряжение поступило от Минобороны Украины», — уточняет Антон Бредихин.
Следующим шагом, по его мнению, возможно столкновение вдоль линии разграничений, и в приграничных районах с Российской Федерацией.
«Пока будут конкретные шаги военного формата. А дальше — в сфере экономики, интеграции в экономическое пространство. Я думаю, что после подписания договора о дружбе будет подписание конкретных народных карт по дальнейшему развитию экономических отношений России и Донбасса», — убежден политолог.