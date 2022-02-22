Ростовский политолог пояснил, к чему приведет признание независимости ЛДНР

«Пока будут конкретные шаги военного формата. А дальше — в сфере экономики, интеграции в экономическое пространство. Я думаю, что после подписания договора о дружбе будет подписание конкретных народных карт по дальнейшему развитию экономических отношений России и Донбасса», — убежден политолог.