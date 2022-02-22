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В зону боевых действий в Донбассе прибывают солдаты частных военных компаний

22 февраля 17:31
Фото: Pexels.com
В Донецке военнослужащие ополчения рассказали, что на территорию Украины продолжают прибывать частные военные подразделения из других стран, об этом сообщил портал РИА Новости.

Заместитель командира батальона «Восток» Александр Семенов, который беседовал с изданием, сообщил, что на украинские территории продолжают приезжать военные из других страх, в частности европейских.

Семенов утверждает, что к националистам-радикалам, которые воюют на стороне Украины восемь лет, присоединяются частные военные компании из Польши, Хорватии и США.

Напомним, вечером вторника, 22 февраля, президент России Владимир Путин запросил право на использование Вооруженных сил РФ за границами государства. Многие предполагают, что это связано с просьбой глав ЛДНР, которые нуждаются в помощи в обороне своих территорий.

Ранее в районе донецкого аэропорта начали применять тяжелое вооружение, что стало причиной опасений Народной милиции ДНР, которая предполагает возможную угрозу пассажирским самолетам.

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