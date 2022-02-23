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Более 94 тысяч беженцев из ЛДНР пересекли российскую границу к 23 февраля

23 февраля 08:26
Фото: Telegram: ДНР онлайн
Врио главы МЧС России Александр Чуприян сообщил, что к 23 февраля на территорию Российской Федерации прибыли более 94 тысяч беженцев, подробностями брифинга поделился портал ТАСС.

Согласно данным Александра Чуприяна за прошедшие с начала эвакуации пять суток на территорию Российской Федерации перевезли уже более 94 тысяч беженцев, которых размещают в 25 субъектах России, в том числе Ростовской области.

Правительства субъектов и силы МЧС отработали механизмы по оказанию помощи беженцам, а потому транспортировка и распределение по ПВРам происходит в активном режиме. Вместе с этим с понедельника, 21 февраля, представители экстренных служб отметили сокращение потока беженцев из признанных республик Донбасса.

Напомним, утром 23 февраля стало известно, что материальную помощь от государства получили уже 2770 беженцев с территорий Донбасса.

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