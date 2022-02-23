Более 94 тысяч беженцев из ЛДНР пересекли российскую границу к 23 февраля

Согласно данным Александра Чуприяна за прошедшие с начала эвакуации пять суток на территорию Российской Федерации перевезли уже более 94 тысяч беженцев, которых размещают в 25 субъектах России, в том числе Ростовской области.
Правительства субъектов и силы МЧС отработали механизмы по оказанию помощи беженцам, а потому транспортировка и распределение по ПВРам происходит в активном режиме. Вместе с этим с понедельника, 21 февраля, представители экстренных служб отметили сокращение потока беженцев из признанных республик Донбасса.
Напомним, утром 23 февраля стало известно, что материальную помощь от государства получили уже 2770 беженцев с территорий Донбасса.