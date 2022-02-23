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На территорию России прибыли более 15 тысяч беженцев с Донбасса 22 февраля

23 февраля 08:48
Фото: ДНР Онлайн
В течение вторника, 22 февраля, границу России и Украины пересекли более 15 тысяч граждан ЛДНР, об этом сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Ростовской области.

В пограничном управлении Федеральной Службы безопасности Ростовской области объявили, что за прошедшие 24 часа западную границу России пересекли свыше 15 тысяч беженцев, которые нуждаются во временном убежище, защите и помощи. Это шестая часть от числа беженцев, которые приехали в Россию с момента объявления эвакуации на территориях ЛДНР.

В настоящий момент все граждане ЛДНР распределяются между пунктами временного размещения, где в дальнейшем они пройдут регистрацию своего статуса и получат приют с другими видами государственной поддержки.

Напомним, эвакуация женщин и детей ведется в течение пяти последних суток. В правительстве сообщают, что больше половины беженцев составляют дети, в том числе тысяча сирот, которым предоставят дополнительные меры поддержки.

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