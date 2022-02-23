На территорию России прибыли более 15 тысяч беженцев с Донбасса 22 февраля

В пограничном управлении Федеральной Службы безопасности Ростовской области объявили, что за прошедшие 24 часа западную границу России пересекли свыше 15 тысяч беженцев, которые нуждаются во временном убежище, защите и помощи. Это шестая часть от числа беженцев, которые приехали в Россию с момента объявления эвакуации на территориях ЛДНР.