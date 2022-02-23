ОК запустили праздничные активности к 23 февраля

Также пользователи смогут поучаствовать в фотоконкурсе от телеканала «360» и марафоне фотографий от РЕН ТВ, и поздравить друг друга с помощью праздничных стикеров от группы РЕН ТВ Новости. Кроме того, в этот день можно будет украсить свое главное фото рамками от СМИ: «360», «Мосфильм. Золотая коллекция» и «Известия».