Против России ввели новые пакеты санкций, пока ВСУ ведут обстрелы земли ЛДНР

По сводкам Народной милиции республики в результате атак Вооруженных сил Украины жертвами стали трое гражданских, а два военнослужащих получили ранения. Вместе с этим впервые за три года ВСУ применили против ДНР реактивную артиллерию, в последний раз ее использовали в мае 2018 года. Сообщается, что пять ракет системы БМ-21 «Град» направили на Киевский район Донецка. По данным оборонного ведомства, установкой управляли украинские боевики, которые находились на позициях 56-й мотопехотной бригады.