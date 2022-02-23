Против России ввели новые пакеты санкций, пока ВСУ ведут обстрелы земли ЛДНР

Напомним, 21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин признал суверенный статус Луганской и Донецкой народных республик, а также действие полномочий их правительства в границах, объявленных в 2014 году в момент возникновения этих государственных образований.
Все это стало причиной эскалации конфликтов на территориях ЛДНР, а также на международной политической арене.
Во вторник, 22 февраля, на территории ДНР согласно сводке данных от Народной милиции и представительства СЦКК ситуация в зоне соприкосновения осталась критической.
За сутки Вооруженные силы Украины нарушили режим прекращения огня 44 раза, из которых в 32 атаках задействовали реактивные системы залпового огня, а также ствольную артиллерию со снарядами 122 миллиметра и миномёты, рассчитанные на боеприпасы 82 и 120 миллиметров. За время этих атак на территорию ДНР упали свыше 380 снарядов и мин.
Что касается использования ствольных орудий, за сутки по территории Донецкой народной республики выпустили 629 снарядов, мин и гранат, которые обрушились на 26 поселений республики.
По сводкам Народной милиции республики в результате атак Вооруженных сил Украины жертвами стали трое гражданских, а два военнослужащих получили ранения. Вместе с этим впервые за три года ВСУ применили против ДНР реактивную артиллерию, в последний раз ее использовали в мае 2018 года. Сообщается, что пять ракет системы БМ-21 «Град» направили на Киевский район Донецка. По данным оборонного ведомства, установкой управляли украинские боевики, которые находились на позициях 56-й мотопехотной бригады.
Вместе с этим в минувшие сутки фиксировали множество диверсий с украинской стороны. Так в отдельных районах Донецка и поселении Еленовка прекратили подачу воды из-за повреждений водовода при артиллерийском обстреле.
Кроме того на территории республики зафиксировали покушение на бывшего министра обороны ДНР Владимира Кононова. Министерство государственной безопасности сообщало, что во вторник, 22 февраля, во второй половине дня произошел взрыв в Киевском районе Донецка, где Кононов организовал встречу. В итоге взрыва пострадал человек, который направлялся на встречу с бывшим главой минобороны.
В Луганском информационном центре сообщают, что 22 февраля СЦКК зафиксировал 114 нарушений «режима тишины».
Обстрел, как и в случае ДНР, вели из тяжелого вооружения со снарядами 82,120 и 122 миллиметра. Против ЛНР применяли противотанковые ракетные комплексы, гранатометы СПГ-9, а также АГС-17, РПГ-7 и крупнокалиберное стрелковое оружие.
Целью обстрелов стали населенные пункты Первомайск, Золотое-5, Славяносербск, Сокольники, Раевка, Веселогоровка, Желобок и еще 22 поселения ЛНР.
Сообщается, что жертвами обстрелов стали двое гражданских и один военнослужащий, который погиб на территории Желобка в результате атаки, начавшейся в 15.15 мск.
При этом гражданские лица погибли в 23.35 мск в результате обстрела в направлении Золотое-4 — Березовское, когда одна из противотанковых ракет попала в их автомобиль.
Вместе с этим следственный комитет Российской Федерации 22 февраля возбудил уголовное дело из-за акта терроризма, произошедшего в Луганске днем ранее у местного отделения СЦКК. Сообщается, что группа неизвестных лиц заложила взрывчатку в припаркованный у здания автомобиль. Теперь следственные органы заняты расследованием произошедшего.
Также рано утром 23 февраля в Луганском информцентре сообщили, что диверсанты подорвали четыре опоры линий в троллейбусном депо. Для подрыва использовали фугасные СВУ, которые разрушили столбы на 60-70%, что сделало конструкции аварийными. В СЦКК предположили, что место выбрали из-за расположенного в пределах 70 метров склада с пиротехникой.
Несмотря на фиксацию обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины политики продолжают считать основным агрессором Россию, которая подписала договор о признании и сотрудничестве с ЛДНР, а также приняла на свои территории уже более 60 тысяч беженцев.
Так 22 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что страна готова к разрыву дипломатических отношений с Россией, а сам призвал союзные государства немедленно ввести новый пакет санкций.
США и Канада немедленно откликнулись на этот призыв и ввели санкции в отношении членов российского парламента, а также нескольких банков. Теперь правительство Канады запретило вести экономическую деятельность как с Россией, так и с «незаконно признанными» территориями ЛДНР.
Тем временем американский президент Джо Байден заявил, что США продолжат отстаивать каждый дюйм земли территории НАТО, а потому призвал союзников из Эстонии, Латвии и Литвы усилить военное присутствие на территориях Украины, продолжающей отрицать обстрелы территорий Донбасса.