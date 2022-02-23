В другие регионы России из Ростовской области выехало 17 поездов с беженцами

Ранее в правительстве Ростовской области заявили, что около 50 субъектов РФ выразили готовность принять беженцев из ДНР и ЛНР на своих территориях. Причем уже сейчас в 12 субъектах России в 230 ПВРах находятся 17 тысяч беженцев.