В другие регионы России из Ростовской области выехало 17 поездов с беженцами

«Из региона отправлено уже 17 железнодорожных составов в 12 субъектов Российской Федерации», — сообщил Тюрин.
Он отметил, что всего за прошедшие сутки границу Ростовской области пересекли свыше 15 тысяч беженцев из Донбасса. Для них в регионе задействовано 125 пунктов временного размещения (ПВР).
По последней информации, в ПВР ростовского региона поселены около 7 тысяч человек, прибывших из республик. Причем половина из них - это дети.
Ранее в правительстве Ростовской области заявили, что около 50 субъектов РФ выразили готовность принять беженцев из ДНР и ЛНР на своих территориях. Причем уже сейчас в 12 субъектах России в 230 ПВРах находятся 17 тысяч беженцев.