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В другие регионы России из Ростовской области выехало 17 поездов с беженцами

23 февраля 13:34
Фото: pixabay.com
По состоянию на вечер 23 февраля из Ростовской области выехали 17 поездов с беженцами из ДНР и ЛНР, сообщил замминистра региональной политики и массовой коммуникации Сергей Тюрин.

«Из региона отправлено уже 17 железнодорожных составов в 12 субъектов Российской Федерации», — сообщил Тюрин.

Он отметил, что всего за прошедшие сутки границу Ростовской области пересекли свыше 15 тысяч беженцев из Донбасса. Для них в регионе задействовано 125 пунктов временного размещения (ПВР).

По последней информации, в ПВР ростовского региона поселены около 7 тысяч человек, прибывших из республик. Причем половина из них - это дети.

Ранее в правительстве Ростовской области заявили, что около 50 субъектов РФ выразили готовность принять беженцев из ДНР и ЛНР на своих территориях. Причем уже сейчас в 12 субъектах России в 230 ПВРах находятся 17 тысяч беженцев.

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