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«Затянули с этим вопросом»: жители Донецка рассказали о признании Россией ЛДНР

23 февраля 12:11
Фото: RostovGazeta
О своем отношении к признанию Россией ЛНР и ДНР рассказали жители Донецка в интервью корреспонденту RostovGazeta.

По словам одного из респондентов, он однозначно одобряет признание республик со стороны России.

«Я считаю, что затянули с этим вопросом. Желательно было бы раньше», - добавил местный житель.

Мужчина надеется на то, что теперь в Донецке наладится мирная жизнь.

«Я за то, чтобы жили все равно все вместе. Я считаю, что Россия правильно поступила, что признала ДНР и ЛНР», - сообщила жительница Донецка.

При этом она не смогла ответить на вопрос о том, что будет дальше, поскольку, по ее словам, многие жители республик поменяли свое мнение.

Напомним, в понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин после заседания Совета Безопасности подписал документ о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. После этого поток беженцев с Донбасса уменьшился. По данным на 23 февраля, в России находятся менее 95 тысяч беженцев из ЛДНР.

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