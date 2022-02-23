«Затянули с этим вопросом»: жители Донецка рассказали о признании Россией ЛДНР

По словам одного из респондентов, он однозначно одобряет признание республик со стороны России.
«Я считаю, что затянули с этим вопросом. Желательно было бы раньше», - добавил местный житель.
Мужчина надеется на то, что теперь в Донецке наладится мирная жизнь.
«Я за то, чтобы жили все равно все вместе. Я считаю, что Россия правильно поступила, что признала ДНР и ЛНР», - сообщила жительница Донецка.
При этом она не смогла ответить на вопрос о том, что будет дальше, поскольку, по ее словам, многие жители республик поменяли свое мнение.
Напомним, в понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин после заседания Совета Безопасности подписал документ о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. После этого поток беженцев с Донбасса уменьшился. По данным на 23 февраля, в России находятся менее 95 тысяч беженцев из ЛДНР.