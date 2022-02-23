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Жителей Ростовской области предупредили о возможном гололеде с 24 февраля

23 февраля 05:36
Фото: pexels.com
В Ростовской области с ночи, 23 февраля, погода начнет портиться, а в разных частях региона будет штормовой ветер, туман и даже гололедица, об этом объявили в Северо-Кавказском управлении гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Метеорологи рассказали, что начиная с 23 февраля в регионе будет наблюдаться образование туманов, а также умеренные дожди. Синоптики предупредили, что в утренние часы в условиях падения температуры воздуха на дорогах северной части Ростовской области может образоваться гололедица.

Вместе с этим в ближайшие дни температура воздуха днем составит от шести до 16 градусов тепла, а ночью на севере региона может похолодать до -3 градусов. При этом в пятницу, 25 февраля, синоптики ожидают в регионе штормовой ветер скоростью до 19 метров в секунду.

В условиях ухудшения погоды автомобилистам рекомендуют тщательно соблюдать скоростной режим движения и безопасную дистанцию с другими транспортными средствами, а пешеходов просят надевать одежду со светоотражающими элементами, чтобы сделать себя заметными на дорогах в условиях низкой видимости из-за тумана.

Ранее в Ростовской области предсказали небольшое похолодание и начало очередного периода дождей.

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