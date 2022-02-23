Жителей Ростовской области предупредили о возможном гололеде с 24 февраля

Вместе с этим в ближайшие дни температура воздуха днем составит от шести до 16 градусов тепла, а ночью на севере региона может похолодать до -3 градусов. При этом в пятницу, 25 февраля, синоптики ожидают в регионе штормовой ветер скоростью до 19 метров в секунду.