Доллар вырос почти до 100 рублей из-за событий на Украине

При проверке это оказалось правдой. К примеру, у Сбербанка стоимость одного доллара составляет ровно 100 рублей, а продать его можно за 81 рубль.
Цена за один евро достигает 127 рублей, продать его получится также за 81 рубль. Клиенты одного из банков начали жаловаться, что им отключили функцию перевода денег с рублевых на долларовые счета.
Добавим, что Московская биржа в четверг приостановила торги рублем, акциями и фьючерсами.
Эта ситуация может быть связана с обострением обстановки в ДНР и ЛНР, где жаловались, что Украина может развязать войну.