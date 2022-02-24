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Доллар вырос почти до 100 рублей из-за событий на Украине

24 февраля 06:46
Фото: pexels
доллар
Жители Ростовской области стали жаловаться, что доллар нельзя купить дешевле 100 рублей, сообщили они в соцсетях.

При проверке это оказалось правдой. К примеру, у Сбербанка стоимость одного доллара составляет ровно 100 рублей, а продать его можно за 81 рубль.

Цена за один евро достигает 127 рублей, продать его получится также за 81 рубль. Клиенты одного из банков начали жаловаться, что им отключили функцию перевода денег с рублевых на долларовые счета.

Добавим, что Московская биржа в четверг приостановила торги рублем, акциями и фьючерсами.

Эта ситуация может быть связана с обострением обстановки в ДНР и ЛНР, где жаловались, что Украина может развязать войну.

После этого президент России Владимир Путин заявил о начале военной спецоперации на Украине.

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#Новости#Илья Ульянов#Экономика
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