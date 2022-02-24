Генштаб Украины сообщил о сбитых 5 самолетах и вертолете РФ

Как пишет РБК, Украина утверждает, что в зоне командования Объединенных сил были сбиты пять российских самолетов и вертолет. “Объединенные силы дают достойный отпор вооруженным силам РФ. Воинские подразделения на своих позициях. Противник несет потери”, - написано в официальном сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.