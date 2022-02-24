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Генштаб Украины сообщил о сбитых 5 самолетах и вертолете РФ

24 февраля 06:40
Фото: pixabay.com
По информации командования Объединенных Сил, сегодня, 24 февраля, в районе проведения ОС сбито 5 самолетов и вертолет “агрессоров”.

Как пишет РБК, Украина утверждает, что в зоне командования Объединенных сил были сбиты пять российских самолетов и вертолет. “Объединенные силы дают достойный отпор вооруженным силам РФ. Воинские подразделения на своих позициях. Противник несет потери”, - написано в официальном сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что глава Украины Владимир Зеленский распорядился ввести режим чрезвычайного положения на территории всей страны. Он рассказал о переговорах с президентов США Байденом, который пообещал Украине собственную и международную поддержку. Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей не покидать домов и готовить “тревожные чемоданчики”.

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