Генштаб Украины сообщил о сбитых 5 самолетах и вертолете РФ

Как пишет РБК, Украина утверждает, что в зоне командования Объединенных сил были сбиты пять российских самолетов и вертолет. “Объединенные силы дают достойный отпор вооруженным силам РФ. Воинские подразделения на своих позициях. Противник несет потери”, - написано в официальном сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Ранее сообщалось, что глава Украины Владимир Зеленский распорядился ввести режим чрезвычайного положения на территории всей страны. Он рассказал о переговорах с президентов США Байденом, который пообещал Украине собственную и международную поддержку. Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей не покидать домов и готовить “тревожные чемоданчики”.