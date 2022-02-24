На Донбассе назвали «долгожданной» военную операцию России

В Донецкой области магистральная эмоция после объявления военной операции в Украине — это радость, сообщают СМИ. По словам одного из жителей ДНР, он проснулся в другой стране, в которой за последние два дня «изменилось всё» (22 февраля 2022 года в РФ был ратифицирован закон о признании независимости в ЛНР и ДНР, — прим. Ред.).