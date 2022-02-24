На Донбассе назвали «долгожданной» военную операцию России

В Донецкой области магистральная эмоция после объявления военной операции в Украине — это радость, сообщают СМИ. По словам одного из жителей ДНР, он проснулся в другой стране, в которой за последние два дня «изменилось всё» (22 февраля 2022 года в РФ был ратифицирован закон о признании независимости в ЛНР и ДНР, — прим. Ред.).
«Наконец-то украинский вопрос будет решен, а убийцы одесситов, мариупольцев, детей Донбасса, Олеся Бузины и тысяч других русских патриотов будут наказаны», — цитирует Lenta.ru одного из респондентов.
Слухи о том, что в Украине может начаться военная операция, на Донбассе распространились ещё накануне, говорят местные журналисты.
Несмотря на поток тревожных новостей об обстрелах военных объектов по всей территории Украины, а также о боевых действиях по всей границе ДНР и Украины, сообщается, что в целом ситуация в Донецке спокойная.
Одновременно СМИ сообщают, что некоторые горожане в Киеве не слышали звуков разрывающихся снарядов и в целом не чувствуют на себе начала боевых действий. Однако власти Киева предупредили о возможных обострениях ситуаций и порекомендовали перместиться в бомбоубежища.
На кадрах из киевского метрополитена видно, что люди спускаются туда не для того, чтобы воспользоваться транспортом, а чтобы переждать возможные опасные ситуации.