В ЕС пообещали ввести санкции против стратегических секторов экономики России

В ближайшее время Российская Федерация может лишиться доступа к европейским рынкам. Доступ для банков будет закрыт после одобрения этого шага лидерами Евросоюза. Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в своём официальном твиттер-аккаунте.
Санкции затронут стратегические направления российской экономики. Кроме того, будет заморожен доступ к российской собственности, которая находится на территории Евросоюза.
«Мы заморозим российские активы в Евросоюзе и закроем доступ российских банков к европейским финансовым рынкам», — сообщила глава Еврокомиссии.
Ранее президент Зеленский заявил о проведении переговоров с рядом зарубежных партнёров. Его предложения сводятся к введению тяжёлых санкций для Российской Федерации. Кроме того, глава Украины провёл телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, у которого также запросил международную помощь.