В ЕС пообещали ввести санкции против стратегических секторов экономики России

Ранее президент Зеленский заявил о проведении переговоров с рядом зарубежных партнёров. Его предложения сводятся к введению тяжёлых санкций для Российской Федерации. Кроме того, глава Украины провёл телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, у которого также запросил международную помощь.