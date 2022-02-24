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В ЕС пообещали ввести санкции против стратегических секторов экономики России

24 февраля 08:39
Фото: pexels
санкции
Россию могут лишить достуа на ключевые европейские рынки, а также заморозить собственность страны в Евросоюзе. Председатель Еврокомиссии пообещала представить санкционный план на одобрение лидеров союза.

В ближайшее время Российская Федерация может лишиться доступа к европейским рынкам. Доступ для банков будет закрыт после одобрения этого шага лидерами Евросоюза. Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в своём официальном твиттер-аккаунте.

Санкции затронут стратегические направления российской экономики. Кроме того, будет заморожен доступ к российской собственности, которая находится на территории Евросоюза.

«Мы заморозим российские активы в Евросоюзе и закроем доступ российских банков к европейским финансовым рынкам», — сообщила глава Еврокомиссии.

Ранее президент Зеленский заявил о проведении переговоров с рядом зарубежных партнёров. Его предложения сводятся к введению тяжёлых санкций для Российской Федерации. Кроме того, глава Украины провёл телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, у которого также запросил международную помощь.

#Новости#Экономика
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