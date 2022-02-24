В Киеве звучат сирены гражданской обороны после сообщения о ракетных ударах

Появились кадры из разных городов Украины, свидетельствующие о том, что по всей стране повреждены как военные объекты, так и гражданские аэропорты. Сообщается, что горят аэропорты Чугуева и Ивано-Франковска. Кроме того, в Киевской области начался пожар на складе боеприпасов.