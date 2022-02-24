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В Киеве звучат сирены гражданской обороны после сообщения о ракетных ударах

24 февраля 05:53
Фото: 1MI
В Генштабе Украины заявили, что ракетные удары наносятся по военным объектам и аэропортам с 05.00 утра четверга, 24 февраля 2022 года. Власти Киева заявили о воздушной угрозе, передаёт ТАСС.

В Киеве сработали системы противовоздушной обороны. Над всем городом звучат сирены. Ранее в МВД страны посоветовали жителям украинской столицы собрать тревожный чемоданчик и переместиться в бомбоубежища.

«Россия осуществила удары по нашей военной инфраструктуре, по нашим пограничникам. Во многих городах Украины были слышны звуки, похожие на взрывы», — сообщил обратившийся к гражданам Украины президент страны Владимир Зеленский.

Появились кадры из разных городов Украины, свидетельствующие о том, что по всей стране повреждены как военные объекты, так и гражданские аэропорты. Сообщается, что горят аэропорты Чугуева и Ивано-Франковска. Кроме того, в Киевской области начался пожар на складе боеприпасов.

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