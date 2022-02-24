В РЖД начали цеплять к поездам в Москву новые вагоны в Ростове-на-Дону

Posted 24 февраля 2022, 09:29
Published 24 февраля 2022, 09:29
Modified 11 сентября 2022, 09:24
Updated 11 сентября 2022, 09:24
Напомним, что из-за проведения военной спецоперации на Украине закрыли аэропорт Платов. Из-за этого жители Ростова начали скупать билеты на поезд, чтобы уехать в Москву.
В результате к существующим составам начали цеплять дополнительные вагоны. В компании пообещали, что цены на билеты будут зафиксированы.
«Повышенный спрос не должен сказываться на стоимости проезда для пассажиров. О назначениях будем оповещать дополнительно», — уточнили в РЖД.
Отмечается, что сейчас поезда ездят в штатном режиме. Сама спецоперация началась с 24 февраля.