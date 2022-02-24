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Posted 24 февраля 2022, 09:29

Published 24 февраля 2022, 09:29

Modified 11 сентября 2022, 09:24

Updated 11 сентября 2022, 09:24

В РЖД начали цеплять к поездам в Москву новые вагоны в Ростове-на-Дону

В РЖД начали цеплять к поездам в Москву новые вагоны в Ростове-на-Дону

24 февраля 2022, 09:29
Фото: Медиахолдинг1Mi.
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На юге России, в том числе Ростовской области, появятся дополнительные поезда, сообщили в РЖД.

Напомним, что из-за проведения военной спецоперации на Украине закрыли аэропорт Платов. Из-за этого жители Ростова начали скупать билеты на поезд, чтобы уехать в Москву.

В результате к существующим составам начали цеплять дополнительные вагоны. В компании пообещали, что цены на билеты будут зафиксированы.

«Повышенный спрос не должен сказываться на стоимости проезда для пассажиров. О назначениях будем оповещать дополнительно», — уточнили в РЖД.

Отмечается, что сейчас поезда ездят в штатном режиме. Сама спецоперация началась с 24 февраля.

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