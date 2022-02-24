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В школах Ростовской области в приграничных районах отменили занятия

24 февраля 09:53
Фото: Правительство Ростовской области
В некоторых районах Ростовской области были временно приостановлены занятия в школьных и дошкольных учреждениях, сообщили в облправительстве.

Не работают 24 школы и 23 детских сада в Чертковском районе, школа и детский сад закрыты в Миллеровском районе. Четыре школы переведены на дистанционное обучение в Родионово-Несветайском районе. Также там не работают четыре детских сада.

Сообщается, что дети не пойдут в пять школ и пять детсадов в Тарасовском районе. А ученики одной школы в Каменском районе будут учиться дистанционно.

Кроме того, по последним данным в пунктах временного размещения находятся 3383 несовершеннолетних, которые были эвакуированы из ДНР и ЛНР. Среди них 2238 детей школьного возраста, а еще 1063 – дошкольного. В ростовские школы распределены 1418 детей-беженцев.

Напомним, с 18 февраля на территорию России стали прибывать беженцы из ДНР и ЛНР. Причиной этого стала массовая эвакуация мирного населения, объявленная в республиках. В первую очередь на территорию РФ эвакуируются женщины, дети и старики. В общей сложности в Россию прибыли свыше 31 тысячи несовершеннолетних беженцев с Донбасса.

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