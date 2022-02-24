Введенный режим ЧС не повлиял на системы жизнеобеспечения в Ростовской области

В 11 приграничных территориях привлекли дополнительные силы для обеспечения безопасности. Здесь говорится о таких городах, как Гуково, Зверево, Донецк, Новошахтинск.
«Временно перестали работать детские сады, которые находятся в приграничной зоне. Школьников переводят на дистанционное обучение», — прокомментировал Голубев.
Главы территорий продолжат контролировать стабильную работу всех объектов инженерной инфраструктуры. По словам губернатора, принимаются меры для обеспечения безопасности людей.
Местных жителей попросили не поддаваться панике. Напомним, что режим ЧС ввели из-за прибывших в регион беженцев из ДНР и ЛНР.