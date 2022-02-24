rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Введенный режим ЧС не повлиял на системы жизнеобеспечения в Ростовской области

24 февраля 14:06
Фото: Правительство Ростовской области
В Ростовской области сохраняется режим ЧС, но на работе систем жизнеобеспечения это не отразилось, заявил губернатор Василий Голубев.

В 11 приграничных территориях привлекли дополнительные силы для обеспечения безопасности. Здесь говорится о таких городах, как Гуково, Зверево, Донецк, Новошахтинск.

«Временно перестали работать детские сады, которые находятся в приграничной зоне. Школьников переводят на дистанционное обучение», — прокомментировал Голубев.

Главы территорий продолжат контролировать стабильную работу всех объектов инженерной инфраструктуры. По словам губернатора, принимаются меры для обеспечения безопасности людей.

Местных жителей попросили не поддаваться панике. Напомним, что режим ЧС ввели из-за прибывших в регион беженцев из ДНР и ЛНР.

Материалы по теме
Поселок Счастье и станица Луганская перешли под контроль ЛНРКонтрнаступление военных ЛНР и ДНР поддерживает российская армияКомандующие ВСУ расстреляли в спину перебежчиков, желающих присоединиться к ЛНР
#Новости#Военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00