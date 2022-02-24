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Жительница Донецка пояснила, почему у ряда ростовчан признание ЛДНР вызывает агрессию

23 февраля 22:00
Фото: pixabay
Почему некоторые жители России, в том числе Ростовской области, агрессивно отреагировали на сообщение о признании ЛДНР, сообщила жительница Донецка корреспонденту RostovGazeta.

«Мы понимаем, что мы вызываем сейчас какую-то агрессию со стороны любой страны, в том числе России», - сообщила она.

Средний россиянин, по ее мнению считает, что жители республик будут теперь жить на дотации, будут забирать часть налогов.

«Но мы не хотим жить на чужие дотации. Мы просто хотим мира. Мы хотим зарабатывать сами. И не хотим, чтобы нас обстреливали. Нам без разницы, каким способом это произойдет», - отметила жительница Донецка.

Ранее власти Ростовской области заявили, что планируют проверять распространяемую в сети информацию об эвакуируемых беженцах с ЛНР и ДНР на фейки.

В частности в поручении властей для СМИ говорится, что нужно быстро реагирование «на фейковые и негативные публикации в СМИ», касающиеся вопросов приема и размещения жителей Донбасса.

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