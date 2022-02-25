Где ближайшее бомбоубежище в Ростове-на-Дону?

Posted 25 февраля 2022, 07:54
Published 25 февраля 2022, 07:54
Modified 18 сентября 2022, 14:49
Updated 18 сентября 2022, 14:49
Куда прятаться в случае бомбардировки? Есть ли бомбоубежища в Ростове-на-Дону? Что собрать в тревожном чемоданчике? Читайте в нашей статье.
В Сети с большой скоростью распространяются фотографии из киевского и харьковского метро, куда в данный момент спускаются мирные граждане, опасаясь попасть под минометные удары. Если же ракеты ударят по территории России, то куда прятаться нам? Есть ли бомбоубежища в российских городах? В частности, в Ростове-на-Дону, который является южным городом и ближе других расположен к территории Украины? Конечно, паническим настроениям поддаваться не хочется, но, как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. И на случай непредвиденного нужно иметь запас необходимых знаний и четкий план действий. Итак…
Вообще, слово »бомбоубежище» сразу же навевает страх и тревогу. Конечно, назначение этого помещения, так или иначе, связано с чувством опасности. И дело не только в бомбовых ударах. В убежищах также люди могут скрываться и прятаться от вредных испарений радиации, химической и бактериологической атаки и пр. Но не стоит забывать, что мы используем убежища и в мирное время в бытовых целях. Это могут быть огромные склады, используемые в сельскохозяйственной отрасли, цеха и ангары, используемые в сфере промышленности и производства.
Возможно, мы каждый день проходим вблизи какого-нибудь складского помещения и не знаем, что это бывшее бомбоубежище, и в случае опасности здесь можно укрыться от обстрелов и бомбардировки.
Различают убежища по своей вместимости. Так, помещения, которые могут вместить до 600 человек, считаются малыми, от 600 до 2 тысяч — средними, и, наконец, свыше 2 тысяч человек — большими.
Также бомбоубежища делятся по категориям (это военная классификация защитных сооружений гражданской обороны (ГО), которая была утверждена еще в эпоху СССР).
От прямого ядерного удара не спасет даже убежище первой категории, но оно может защитить от последствий взрывной волны. Известно, что 50% ядерного взрыва уходит во взрывную волну. Это значит, что обрушатся все здания, сооружения, конструкции, деревья и пр. И в этих условиях будет эффективен только бункер, расположенный на глубине как минимум 4 метра, а то и глубже.
Впрочем, бомбоубежище — это не только прочные стены и значительная глубина. Стратегически очень важно, чтобы оно могло не просто уберечь людей в момент сиюминутной опасности, но и предоставить им длительную защиту на случай осады или активных военных действий.
В этой связи очень важно оснащение защитных сооружений (ЗС). Они должны иметь хорошую вентиляцию, чтобы люди могли свободно дышать долгое время, иметь систему очистки воздуха, водоснабжения, электропитания и пр. Также необходима система отопления и канализация для обеспечения санитарно-гигиенических нужд. Словом, помещение должно иметь важнейшие условия для жизнедеятельности человека.
Подвал, углубление, погреб, склад, ангар? Какие именно помещения и сооружения могут быть приспособлены под бомбоубежище?
Как правило, это могут быть подвалы жилых домов. Согласно нормам строительства, перекрытия подвалов рассчитаны на нагрузку от 1000 до 3000 кг на квадратный метр (в зависимости от количества этажей).
Также можно укрыться в хранилищах и складах, которые используют объекты народного хозяйства. Как правило, это огромные по площади помещения, иногда укрепленные. И, как правило, ранее они были использованы именно в военно-стратегических целях, то есть служили защитными сооружениями для укрытия населения в случае обстрелов или ударов.
Если рядом имеются горнодобывающие объекты, подземные горные выработки, то в них тоже можно укрыться в момент опасности. То же самое касается и крупных промышленных предприятий — крупные производственные цеха заводов и фабрик могут стать укрытием для мирных граждан в военное время.
Подобных объектов в Ростове-на-Дону довольно много. Еще в 2014 году, когда обострилась ситуация с Украиной, местные СМИ стали интересоваться вопросом безопасности в случае возможного военного нападения. Тогда ряд изданий приводил списки объектов, в которых можно укрыться при нанесении ударов.
Так, в перечне значатся следующие производственные и промышленные объекты:
Кроме этого, в городе находятся ряд реальных ЗС с географическими координатами:
Как правило, ЗС ГО необходимо готовить еще до официального объявления военного положения в стране. А уже непосредственно сигналом для укрытия в убежищах являются сирены гражданской обороны.
Ключи от подвала жилого многоэтажного дома должны храниться у управляющей компании, которая оказывает услуги по содержанию придомовой территории. Если убежища находятся на территории промышленных объектов, то ключи необходимо искать у охраны или заведующего хозяйством.
Наверняка все слышали о таком понятии, как тревожный чемоданчик. Это сумка или рюкзак, где находятся самые необходимые вещи и предметы, которые могут понадобиться на случай экстренной и чрезвычайной ситуации.
Эксперты отмечают, что, помимо документов, средств связи (телефона или рации), нужно взять с собой: