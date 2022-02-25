Где ближайшее бомбоубежище в Ростове-на-Дону?

Вообще, слово »бомбоубежище» сразу же навевает страх и тревогу. Конечно, назначение этого помещения, так или иначе, связано с чувством опасности. И дело не только в бомбовых ударах. В убежищах также люди могут скрываться и прятаться от вредных испарений радиации, химической и бактериологической атаки и пр. Но не стоит забывать, что мы используем убежища и в мирное время в бытовых целях. Это могут быть огромные склады, используемые в сельскохозяйственной отрасли, цеха и ангары, используемые в сфере промышленности и производства.