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Posted 25 февраля 2022, 07:54

Published 25 февраля 2022, 07:54

Modified 18 сентября 2022, 14:49

Updated 18 сентября 2022, 14:49

Где в Ростове-на-Дону находятся бомбоубежища?

Где ближайшее бомбоубежище в Ростове-на-Дону?

25 февраля 2022, 07:54
Фото: pxhere.com. Где в Ростове-на-Дону находятся бомбоубежища?
Вот уже более 75 лет мы живем под мирным небом. Но в последнее время политическая обстановка становится все более неспокойной на фоне противостояния России и Запада по украинскому вопросу. Сегодня и вовсе была начата спецоперация в отношении Украины. Ждать ли ответных военных действий?

Куда прятаться в случае бомбардировки? Есть ли бомбоубежища в Ростове-на-Дону? Что собрать в тревожном чемоданчике? Читайте в нашей статье.

В Сети с большой скоростью распространяются фотографии из киевского и харьковского метро, куда в данный момент спускаются мирные граждане, опасаясь попасть под минометные удары. Если же ракеты ударят по территории России, то куда прятаться нам? Есть ли бомбоубежища в российских городах? В частности, в Ростове-на-Дону, который является южным городом и ближе других расположен к территории Украины? Конечно, паническим настроениям поддаваться не хочется, но, как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. И на случай непредвиденного нужно иметь запас необходимых знаний и четкий план действий. Итак…

Какие бывают бомбоубежища?

Вообще, слово »бомбоубежище» сразу же навевает страх и тревогу. Конечно, назначение этого помещения, так или иначе, связано с чувством опасности. И дело не только в бомбовых ударах. В убежищах также люди могут скрываться и прятаться от вредных испарений радиации, химической и бактериологической атаки и пр. Но не стоит забывать, что мы используем убежища и в мирное время в бытовых целях. Это могут быть огромные склады, используемые в сельскохозяйственной отрасли, цеха и ангары, используемые в сфере промышленности и производства.

Какие бывают бомбоубежища?Какие бывают бомбоубежища?
Какие бывают бомбоубежища?. Фото: pxhere.com

Возможно, мы каждый день проходим вблизи какого-нибудь складского помещения и не знаем, что это бывшее бомбоубежище, и в случае опасности здесь можно укрыться от обстрелов и бомбардировки.

Различают убежища по своей вместимости. Так, помещения, которые могут вместить до 600 человек, считаются малыми, от 600 до 2 тысяч — средними, и, наконец, свыше 2 тысяч человек — большими.

Также бомбоубежища делятся по категориям (это военная классификация защитных сооружений гражданской обороны (ГО), которая была утверждена еще в эпоху СССР).

  • Так, согласно правилам и нормам, убежища первой категории рассчитаны на защиту от ударов с воздуха (расчетное противодействие бомбы — от 100 до 250 кг).
  • Убежища второй категории предназначены для укрытия от взрывной волны, которая неизбежно последует при любом ударе, а также от осколков, снарядов, обломков зданий и пр.
  • Также есть третий вид убежищ, которые были построены на случай химической или газовой атаки.

Какое убежище спасет от ядерного удара?

От прямого ядерного удара не спасет даже убежище первой категории, но оно может защитить от последствий взрывной волны. Известно, что 50% ядерного взрыва уходит во взрывную волну. Это значит, что обрушатся все здания, сооружения, конструкции, деревья и пр. И в этих условиях будет эффективен только бункер, расположенный на глубине как минимум 4 метра, а то и глубже.

Фото: pxhere.com

Что обязательно должно иметь каждое убежище?

Впрочем, бомбоубежище — это не только прочные стены и значительная глубина. Стратегически очень важно, чтобы оно могло не просто уберечь людей в момент сиюминутной опасности, но и предоставить им длительную защиту на случай осады или активных военных действий.

В этой связи очень важно оснащение защитных сооружений (ЗС). Они должны иметь хорошую вентиляцию, чтобы люди могли свободно дышать долгое время, иметь систему очистки воздуха, водоснабжения, электропитания и пр. Также необходима система отопления и канализация для обеспечения санитарно-гигиенических нужд. Словом, помещение должно иметь важнейшие условия для жизнедеятельности человека.

Какие помещения могут быть приспособлены под убежища?

Подвал, углубление, погреб, склад, ангар? Какие именно помещения и сооружения могут быть приспособлены под бомбоубежище?

Как правило, это могут быть подвалы жилых домов. Согласно нормам строительства, перекрытия подвалов рассчитаны на нагрузку от 1000 до 3000 кг на квадратный метр (в зависимости от количества этажей).

Какие помещения могут быть приспособлены под убежища?Какие помещения могут быть приспособлены под убежища?
Какие помещения могут быть приспособлены под убежища?. Фото: pxhere.com

Также можно укрыться в хранилищах и складах, которые используют объекты народного хозяйства. Как правило, это огромные по площади помещения, иногда укрепленные. И, как правило, ранее они были использованы именно в военно-стратегических целях, то есть служили защитными сооружениями для укрытия населения в случае обстрелов или ударов.

Если рядом имеются горнодобывающие объекты, подземные горные выработки, то в них тоже можно укрыться в момент опасности. То же самое касается и крупных промышленных предприятий — крупные производственные цеха заводов и фабрик могут стать укрытием для мирных граждан в военное время.

Карта бомбоубежищ в Ростове

Подобных объектов в Ростове-на-Дону довольно много. Еще в 2014 году, когда обострилась ситуация с Украиной, местные СМИ стали интересоваться вопросом безопасности в случае возможного военного нападения. Тогда ряд изданий приводил списки объектов, в которых можно укрыться при нанесении ударов.

Карта бомбоубежищ Ростова-на-ДонуКарта бомбоубежищ Ростова-на-Дону
Карта бомбоубежищ Ростова-на-Дону. Фото: wikimapia.org

Так, в перечне значатся следующие производственные и промышленные объекты:

  • вокзал «Ростов-Главный»;
  • «Дон-ТР»;
  • комбинат № 3;
  • ТЭЦ-25;
  • хлебозавод № 1;
  • аэропорт;
  • «Водоканал»;
  • «Ростсельмаш»;
  • «Роствертол»;
  • СИиТО (Ростовский завод специнструмента и технологической оснастки);
  • «РостовТехОптТорг»;
  • «РусЭлТранс»;
  • КСМ-1 (Комбинат строительных материалов);
  • Лендворец;
  • «Ростелеком».

Кроме этого, в городе находятся ряд реальных ЗС с географическими координатами:

  • № 1 Убежище БСМП-2 (47°16'24"N 39°42'31"E);
  • № 2 Убежище ЦГБ (47°13'58"N 39°42'35"E);
  • № 3 Убежище табачной фабрики (47°13'39"N 39°42'56"E);
  • № 4 Убежище при НИИ микробиологии и паразитологии (47°13'53"N 39°42'39"E);
  • № 5 Убежище завода «Красный Дон» (47°13'10"N 39°44'6"E);
  • № 6 Убежище № 30-35 (47°13'13"N 39°44'24"E);
  • № 7 Убежище на Советской улице (47°13'40"N 39°45'3"E);
  • 8 Убежище на улице Вяземцева (47°14'35"N 39°46'28"E);
  • № 9 Поддомное убежище на улице Страны Советов (47°15'12"N 39°45'12"E);
  • № 10 Одно из нескольких поддомных убежищ на проспекте Ленина (47°14'53"N 39°44'56"E);
  • № 11 Бомбоубежище завода «Алмаз» (47°16'56"N 39°48'28"E);
  • № 12 Бомбоубежище завода «Легмаш»/«Агат» (47°14'39"N 39°40'20"E);
  • № 13 Убежище Московского института предпринимательства и права (47°13'30"N 39°41'31"E);
  • № 14 Бомбоубежище ж/д профилактория (47°11'53"N 39°36'41"E);
  • № 15 Убежище городской больницы № 20 (47°12'18"N 39°37'30"E);
  • № 16 Бомбоубежище МЧС (47°12'29"N 39°36'51"E);
  • № 17 Бомбоубежище хлебозавода № 6 (47°14'37"N 39°36'42"E);
  • № 18 Бомбоубежище АТС (47°14'21"N 39°49'24"E);
  • № 19 Убежище колбасного завода «Тавр» (47°14'32"N 39°43'55"E);
  • № 20 Встроенное ЗС завода «Электроаппарат» (47°15'52"N 39°43'40"E);
  • № 21 Убежище «Панель» (47°12'24"N 39°35'54"E);
  • № 22 Затопленное больничное убежище (47°13'23"N 39°37'28"E);
  • № 23 Убежище «Сквот» (47°13'22"N 39°43'8"E);
  • № 24 Убежище рядом с исправительной колонией (47°15'32"N 39°41'14"E);
  • № 25 Бомбоубежище ТЦ «Меркурий» (47°17'32"N 39°46'36"E).

Подробности можно увидеть на карте бомбоубежищ.

Когда пора в убежище?

Как правило, ЗС ГО необходимо готовить еще до официального объявления военного положения в стране. А уже непосредственно сигналом для укрытия в убежищах являются сирены гражданской обороны.

Где найти ключи от подвала или бункера?

Где найти ключи от подвала или бункера?Где найти ключи от подвала или бункера?
Где найти ключи от подвала или бункера?. Фото: pxhere.com

Ключи от подвала жилого многоэтажного дома должны храниться у управляющей компании, которая оказывает услуги по содержанию придомовой территории. Если убежища находятся на территории промышленных объектов, то ключи необходимо искать у охраны или заведующего хозяйством.

Тревожный чемоданчик — что взять с собой?

Наверняка все слышали о таком понятии, как тревожный чемоданчик. Это сумка или рюкзак, где находятся самые необходимые вещи и предметы, которые могут понадобиться на случай экстренной и чрезвычайной ситуации.

Эксперты отмечают, что, помимо документов, средств связи (телефона или рации), нужно взять с собой:

  • одежду (теплые брюки, фуфайку, нижнее белье, верхнюю одежду, шапку);
  • спички или кремень;
  • средства гигиены (мыло, зубную пасту и щетку, туалетную бумагу, салфетки и пр.);
  • продукты (они не должны быть скоропортящимися; как правило, это сухари, конфеты, соль, хлебцы, тушенка, сахар, лапша быстрого приготовления);
  • посуду (пластиковую или железную кружку, ложку, котелок, миску, нож);
  • ремнабор (нитки, ножницы, клей);
  • фонарик;
  • радио;
  • воду в пластиковых бутылках.
#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Спецоперация#Война
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