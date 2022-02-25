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Ростовские власти заявили об отсутствии дефицита продуктов в регионе

25 февраля 17:04
Фото: 1MediaInvest
Нехватки продуктов питания и предметов первой необходимости в Ростовской области не наблюдается, сообщили в облправительстве.

Там отметили, что в области есть необходимый запас продовольствия. Соответствующие структуры следят за своевременным пополнением складов сельхозтоваропроизводителей и ритейлеров. Идет мониторинг цен товаров.

По словам заместителя директора департамента потребительского рынка Дона Натальи Багряновой, обстановка на потребительском рынке региона остается стабильной.

«Дефицита и ажиотажного спроса на продукты питания, товары первой необходимости на потребительском рынке региона не наблюдается», - сообщила она.

Ранее депутат гордумы Ростова Юрий Нерсесян спрогнозировал рост цен на сыпучие продукты, крупу, а также макаронные изделия. По его мнению, увеличение стоимости этих продуктов произойдет из-за прибывших в регион беженцев. Депутат считает, что якобы они станут причиной экономических проблем.

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#Новости#Экономика
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