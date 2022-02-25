Ростовские власти заявили об отсутствии дефицита продуктов в регионе

Ранее депутат гордумы Ростова Юрий Нерсесян спрогнозировал рост цен на сыпучие продукты, крупу, а также макаронные изделия. По его мнению, увеличение стоимости этих продуктов произойдет из-за прибывших в регион беженцев. Депутат считает, что якобы они станут причиной экономических проблем.