Ростовские власти заявили об отсутствии дефицита продуктов в регионе

Там отметили, что в области есть необходимый запас продовольствия. Соответствующие структуры следят за своевременным пополнением складов сельхозтоваропроизводителей и ритейлеров. Идет мониторинг цен товаров.
По словам заместителя директора департамента потребительского рынка Дона Натальи Багряновой, обстановка на потребительском рынке региона остается стабильной.
«Дефицита и ажиотажного спроса на продукты питания, товары первой необходимости на потребительском рынке региона не наблюдается», - сообщила она.
Ранее депутат гордумы Ростова Юрий Нерсесян спрогнозировал рост цен на сыпучие продукты, крупу, а также макаронные изделия. По его мнению, увеличение стоимости этих продуктов произойдет из-за прибывших в регион беженцев. Депутат считает, что якобы они станут причиной экономических проблем.