Ростовские врачи спасли жизнь многодетной матери из Луганска

Posted 25 февраля 2022, 09:52
Published 25 февраля 2022, 09:52
Modified 18 сентября 2022, 14:49
Updated 18 сентября 2022, 14:49
Многодетная мать переехала еще четыре года назад, а в феврале ее доставили в больницу из-за инфаркта. После обследования приняли решение провести высокотехнологичную операцию с применением современных технологий.
Пациентке сделали прокол на запястье и поставили стент на проблемном участке в артерии. После этого женщина заявила, что ей стало легче дышать.
Сейчас она находится дома и чувствует себя хорошо. Логвиненко поблагодарил врачей за проделанную работу.