rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 февраля 2022, 09:52

Published 25 февраля 2022, 09:52

Modified 18 сентября 2022, 14:49

Updated 18 сентября 2022, 14:49

Ростовские врачи спасли жизнь многодетной матери из Луганска

Ростовские врачи спасли жизнь многодетной матери из Луганска

25 февраля 2022, 09:52
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Врачи в Ростове-на-Дону провели операцию жительнице Луганска, которая поступила с инфарктом, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Многодетная мать переехала еще четыре года назад, а в феврале ее доставили в больницу из-за инфаркта. После обследования приняли решение провести высокотехнологичную операцию с применением современных технологий.

Пациентке сделали прокол на запястье и поставили стент на проблемном участке в артерии. После этого женщина заявила, что ей стало легче дышать.

Сейчас она находится дома и чувствует себя хорошо. Логвиненко поблагодарил врачей за проделанную работу.

Ранее в Ростове 25 больниц и поликлиник подключили к искусственному интеллекту.

Материалы по теме
Донская инфекционная больница рассказала, чем будут кормить пациентов за 5 млн рублейВ Ростове 25 больниц и поликлиник подключили к искусственному интеллектуВ Ростове детская областная клиническая больница приняла восемь детей с Донбасса
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика