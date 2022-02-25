Техникумы в приграничных районах Ростовской области перевели на «дистант»

Напомним, 25 февраля в ДНР в городе Горловка при обстреле войсками ВСУ школы от взрыва снаряда погибли два учителя. В этот же день в СМИ появилась информация о том, что Вооруженные силы Украины якобы нанесли удар по аэродрому в Миллерово, расположенного в Ростовской области.