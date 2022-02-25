Техникумы в приграничных районах Ростовской области перевели на «дистант»

Posted 25 февраля 2022, 12:37
Published 25 февраля 2022, 12:37
Modified 18 сентября 2022, 14:49
Updated 18 сентября 2022, 14:49
Учащиеся Донецкого сельскохозяйственного техникума и Миллеровского казачьего кадетского профессионального техникума переведены на «дистант».
На дистанционное обучение также переведены ученики ряда школ района и воспитанники детсадов. Решение было принято 25 февраля.
«С сегодняшнего дня еще ряд учебных заведений Миллеровского района переводятся на дистанционный процесс обучения», - говорится в сообщении.
Напомним, 25 февраля в ДНР в городе Горловка при обстреле войсками ВСУ школы от взрыва снаряда погибли два учителя. В этот же день в СМИ появилась информация о том, что Вооруженные силы Украины якобы нанесли удар по аэродрому в Миллерово, расположенного в Ростовской области.