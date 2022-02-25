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Posted 25 февраля 2022, 12:37

Published 25 февраля 2022, 12:37

Modified 18 сентября 2022, 14:49

Updated 18 сентября 2022, 14:49

Техникумы в приграничных районах Ростовской области перевели на «дистант»

Техникумы в приграничных районах Ростовской области перевели на «дистант»

25 февраля 2022, 12:37
Фото: Медиахолдинг1Mi.
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Два техникума Миллеровского района в Ростовской области перевели на дистанционный формат обучения в связи с обострением ситуации в Донбассе, сообщили в районной администрации.

Учащиеся Донецкого сельскохозяйственного техникума и Миллеровского казачьего кадетского профессионального техникума переведены на «дистант».

На дистанционное обучение также переведены ученики ряда школ района и воспитанники детсадов. Решение было принято 25 февраля.

«С сегодняшнего дня еще ряд учебных заведений Миллеровского района переводятся на дистанционный процесс обучения», - говорится в сообщении.

Напомним, 25 февраля в ДНР в городе Горловка при обстреле войсками ВСУ школы от взрыва снаряда погибли два учителя. В этот же день в СМИ появилась информация о том, что Вооруженные силы Украины якобы нанесли удар по аэродрому в Миллерово, расположенного в Ростовской области.

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