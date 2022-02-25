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Posted 25 февраля 2022, 12:04

Published 25 февраля 2022, 12:04

Modified 18 сентября 2022, 14:49

Updated 18 сентября 2022, 14:49

Туристам рассказали, как выбраться из Ростовской области в условиях спецоперации

Туристам рассказали, как выбраться из Ростовской области в условиях спецоперации

25 февраля 2022, 12:04
Фото: Медиахолдинг1Mi.
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Для находящихся в Ростовской области туристов подготовили информацию о том, как вернуться домой в условиях закрытия аэропорта, сообщили в правительстве региона.

Отдыхающим предложили воспользоваться железнодорожным транспортом. Для этого нужно купить билеты на дополнительные поезда, запущенные РЖД.

Есть вариант отправиться домой междугородним автотранспортом. Уточнить необходимую информацию можно по номеру 8-863-303-21-12.

Тем, кто не может попасть домой из других стран, нужно держать связь с туроператорами. Для туристов действует «горячая линия», позвонить можно по номеру 8-800-200-34-11 с 08.00 мск до 20.00.

Существует региональная «горячая линия» для тех, у кого не получается вернуться домой. Обращаться следует по номеру 8-804-33-33-231.

Напомним, что из-за спецоперации на Украине сейчас не работает аэропорт Платов.

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