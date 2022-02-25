Туристам рассказали, как выбраться из Ростовской области в условиях спецоперации

Posted 25 февраля 2022, 12:04
Published 25 февраля 2022, 12:04
Modified 18 сентября 2022, 14:49
Updated 18 сентября 2022, 14:49
Отдыхающим предложили воспользоваться железнодорожным транспортом. Для этого нужно купить билеты на дополнительные поезда, запущенные РЖД.
Есть вариант отправиться домой междугородним автотранспортом. Уточнить необходимую информацию можно по номеру 8-863-303-21-12.
Тем, кто не может попасть домой из других стран, нужно держать связь с туроператорами. Для туристов действует «горячая линия», позвонить можно по номеру 8-800-200-34-11 с 08.00 мск до 20.00.
Существует региональная «горячая линия» для тех, у кого не получается вернуться домой. Обращаться следует по номеру 8-804-33-33-231.