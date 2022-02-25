В Ростовской области от коронавируса погибли шесть человек

Posted 25 февраля 2022, 09:37
Published 25 февраля 2022, 09:37
Modified 18 сентября 2022, 14:49
Updated 18 сентября 2022, 14:49
Власти рассказали, что число 10284 погибших от коронавируса пополнили шесть человек, среди которых три женщины возрастом от 76 до 93 лет и три мужчины в возрасте от 51 года до 80 лет.
Кроме того на территории Ростовской области количество заболевших увеличилось до 311,8 тысячи человек за два года пандемии. Так коронавирус 24 февраля подтвердили у 3480 человек, среди которых 36,7% относились к возрастной категории от 18 до 45 лет. Второй наиболее многочисленной группой оказались предпенсионеры — их доля составила 34,2% от общего числа заболевших.
При этом показатель заболеваемости составил 7,4% на 100 тысяч жителей региона, а коэффициент распространения коронавируса опустился до 1. Наиболее активно коронавирус распространяется в Новочеркасске, Таганроге, Шахтах, Волгодонске и Ростове, где заболели от 127 до 760 горожан.
Сейчас в стационарах врачи заботятся о более чем 3,3 тысячах больных, из них 25 человек находятся в тяжелом состоянии на инвазивной вентиляции легких.
В течение 24 февраля в Ростовской области провели 6857 ПЦР-тестов и вакцинировали более четырех тысяч человек.