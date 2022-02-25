В Ростовской области от коронавируса погибли шесть человек

Кроме того на территории Ростовской области количество заболевших увеличилось до 311,8 тысячи человек за два года пандемии. Так коронавирус 24 февраля подтвердили у 3480 человек, среди которых 36,7% относились к возрастной категории от 18 до 45 лет. Второй наиболее многочисленной группой оказались предпенсионеры — их доля составила 34,2% от общего числа заболевших.