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Posted 26 февраля 2022, 05:05

Published 26 февраля 2022, 05:05

Modified 18 сентября 2022, 14:51

Updated 18 сентября 2022, 14:51

Байден распорядился предоставить Украине немедленную военную помощь

Байден распорядился предоставить Украине немедленную военную помощь

26 февраля 2022, 05:05
Фото: 1MI.
Президент США Джо Байден подписал меморандум о немедленном предоставлении военной помощи Украине, пишет ТАСС.

Согласно подписанному документу, Америка выделит украине 600 миллионов долларов, 250 из которых - без четкого указания статей расходов. Остальные 350 миллионов долларов - военная помощь. Средства можно будет использовать в том числе для обучения военнослужащих.

Напомним, 24 февраля Российская Федерация начала специальную военную спецоперацию для защиты граждан Донецкой и Луганской республик. Глава РФ принял такое решение после обращения руководителей Донбасса с просьбой о помощи.

#Политика#Новости
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