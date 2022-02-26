Байден распорядился предоставить Украине немедленную военную помощь

Posted 26 февраля 2022, 05:05
Published 26 февраля 2022, 05:05
Modified 18 сентября 2022, 14:51
Updated 18 сентября 2022, 14:51
Согласно подписанному документу, Америка выделит украине 600 миллионов долларов, 250 из которых - без четкого указания статей расходов. Остальные 350 миллионов долларов - военная помощь. Средства можно будет использовать в том числе для обучения военнослужащих.
Напомним, 24 февраля Российская Федерация начала специальную военную спецоперацию для защиты граждан Донецкой и Луганской республик. Глава РФ принял такое решение после обращения руководителей Донбасса с просьбой о помощи.