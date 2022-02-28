Экс-министр финансов Нечаев допустил рост инфляции в России до 20%

Posted 28 февраля 2022,, 18:16
Published 28 февраля 2022,, 18:16
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как отметил эксперт, “точка пока не поставлена и вполне возможно”, что санкции продолжатся. Об этом пишет NEWS.ru.
“Кто хотел брать кредит - придется, возможно, об этом забыть, так как есть надежда, что вырастут ставки по депозитам. Сейчас главная проблема, что будет с курсом валют и какая, соответственно, будет инфляция. По тому, что мы видим сегодня, она может быть и больше 20%. Паниковать не надо, но кризис будет, безусловно, и очень глубокий. Точка пока не поставлена, и если мы будем продолжать такую внешнюю политику, то вполне возможно, что санкции усугубятся и мы придем к ситуации полного коллапса”, - подчеркнул Нечаев.
Он добавил, что Китай помогать не станет, поскольку КНР “последовательно защищает свои интересы” и самое большое, что можно ожидать от Пекина, если РФ закроют доступ к европейскому сырьевому рынку, покупку российской продукции по заниженым ценам. По словам экс-министра, Китай в настоящее время не покупает нефть у России и ожидает развития событий в контексте военной операции на Украине, а также снижения стоимости сырья.
Как отметил эксперт, в ближайшем будущем курс доллара составит более 100 рублей за доллар, но на таком уровне он останется не на долго, в том числе из-за запрета на покупку ценных бумаг иностранцами. Аналитик компании “Золотой монетный двор” Дмитрий Голубовский предположил, что в краткосрочной перспективе испытывать панические настроения относительно рубля не стоит, но в ближайшее десятилетие ситуация может стать даже хуже.
Утром 28 февраля рубль обновил исторический максимум. Курс евро поднимался до 127 рублей, а доллар продавался по 113,5 рубля.