Экс-министр финансов Нечаев допустил рост инфляции в России до 20%

“Кто хотел брать кредит - придется, возможно, об этом забыть, так как есть надежда, что вырастут ставки по депозитам. Сейчас главная проблема, что будет с курсом валют и какая, соответственно, будет инфляция. По тому, что мы видим сегодня, она может быть и больше 20%. Паниковать не надо, но кризис будет, безусловно, и очень глубокий. Точка пока не поставлена, и если мы будем продолжать такую внешнюю политику, то вполне возможно, что санкции усугубятся и мы придем к ситуации полного коллапса”, - подчеркнул Нечаев.